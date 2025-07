Shengelia: "Mi objetivo es ayudar al Barça a ganar títulos"

El ala-pívot Tornike Shengelia ha asegurado este lunes que ha fichado por el Barça con "el objetivo de hacer todo lo posible para ayudar" al conjunto azulgrana a "ganar títulos".

El internacional georgiano, de 33 años y 2,06 metros, ha declarado en una entrevista difundida en los canales oficiales del club catalán que su llegada al Palau Blaugrana, con un contrato de tres temporadas hasta el 30 de junio de 2028, se produce en "un momento muy importante" de su carrera.

"El Barça es uno de los mejores equipos del mundo. Yo siempre he sido culer de fútbol, aunque de baloncesto no porque siempre he jugado contra ellos. Era mi pasión identificarme con este club. Estoy muy contento", ha expresado.

El ala-pívot ha asegurado que puede aportar "mucha experiencia, energía, intensidad física y carácter competitivo", y ha admitido que ya conoce a algunos de sus nuevos compañeros y ha intercambiado algunos mensajes con ellos.

"He hablado un poco con 'Lapro', los dos estamos contentos de reunirnos otra vez. He hablado con Punter, que también es muy buen chaval y un jugador impresionante. Tengo muchas ganas de empezar a jugar con ellos", ha explicado.

Shengelia es el tercer fichaje que el Barça efectúa este verano, tras firmar al base Juani Marcos hasta 2027 y al alero Myles Cale hasta 2026.

El ala-pivot es un jugador experimentado que destaca por su garra y capacidad para anotar, y la última temporada promedió 15,6 puntos -36,2% en triples-, 5 rebotes y 2,7 asistencias en casi 28 minutos por partido en la Euroliga con el Virtus Bolonia, club al que lideró hasta el título de la Liga italiana el curso pasado.