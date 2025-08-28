Shengelia muestra más corazón que nunca ante España

Tornike Shengelia volvió a ser un jugador lider de Georgia en el arranque del Eurobasket, en la clara victoria ante España (83-69) acallando todas las dudas que había levantado en los últimos días después de sus problemas de arritmia, y que tenñia claroi no iban a poner en peligro ni su carrera ni su orgullo.

El nuevo jugador del Barça entró en el equipo titular de Aleksandar Dzikic, y apenas estuvo tres minutos en pista, quizá como medida preventiva para realizar el seguimiento del jugador y su reacción en pista. Aunque una vez superada esa primera prueba, ya volvió a contar con la confianza del técnico para ser uno de los jugadores clave en el triunfo ante el equipo de Sergio Scariolo.

En el primer duelo del Eurobasket ante España aportó 13 puntos, dos rebotes y dos asistencias, en 20 minutos de juego, y demostrando que es el mismo jugador de siempre, a pesar de no contar con el rodaje de sus compañeros tras el parón médico en la reciente preparación del torneo y que seguramente restringió sus minutos de juego.

El Barça suspira aliviado

Un buen partido para el georgiano y también un suspiro de alivio para el Barça, que seguía muy de cerca su evolución después de constatar que sus problemas cardíacos no iban a truncar su carrera y menos con su ilusión de jugar en el Barça después de llegar a un acuerdo con el Barça este pasado verano.

El nuevo jugador del Barça anima a sus compañeros desde la banda, con sus minutos restringidos / FIBA

Shengelia solo pudo disputar un partido de preparación de cara al Eurobasket después que se le detectara un problema de arritmia cardíaca tras un amistoso ante Estonia el pasado 8 de agosto.

Fue su última actuación con el equipo de su país antes de desplazarse con urgencia a Barcelona para que los servicios médicos del Barça, supervisado por el doctor Josep Brugada, decidiesen realizarle un exhaustivo control para acabar constatando que el jugador era apto para seguir compitiendo, aunque monitorizando su presencia en el torneo de selecciones.

Shengelia para rato

El ala-pívot georgiano desmostró que sigue manteniendo el mismo corazón de lucha y entrega, además de liderazgo, aunque en su selección haya jugadores más jóvenes y con talento NBA como sus compañeros Mamukelashvili o Bitadze. Pero el jefe, por historial y galones, sigue siendo Shengelia y lo seguirá ejerciendo, al menos, en este torneo.

Y el Barça, felizmente, cuenta con él para la próxima temporada para que aplique todas sus virtudes de jugador superclase con la camiseta azulgrana.