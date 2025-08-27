Shengelia marca el debut de España en el Eurobasket

Se acabaron las probaturas, las escusas y las bajas. Tras el inicio de la competición este miércoles, la selección española de baloncesto inicia este jueves a las 14.00 horas en Limassol contra Georgia la defensa del título europeo que logró contra todo pronóstico hace dos años.

Tan solo cinco supervivientes de ese éxito (los Hernangómez, Brizuela, Parra y Aldama) en la selección más joven de la historia, que llega marcada por las ausencias y por la despedida de Sergio Scariolo como seleccionador después de una segunda etapa en la que ha pasado definitivamente a la historia del baloncesto español. Su próximo destino será el banquillo del Real Madrid.

Atrás quedan también los amistosos, saldados con cinco derrotas en seis partidos más las lesiones de Alberto Díaz y Alberto Abalde. España tan solo venció a Chequia (87-73) y perdió dos veces contra Francia (67-75 y 78-73) y Alemania (105-106 en la prórroga y 95-78). Incluso cayó contra Portugal (74-76). "Otro milagro en el Eurobasket es difícil que suceda", dijo Scariolo durante la preparación del torneo que se disputará en Chipre, Letonia, Finlandia y Polonia hasta el 14 de septiembre.

Sergio de Larrea es el futuro y... el presente / EFE

Georgia, con la incógnita de Shengelia

España ya derrotó a Georgia en un Europeo en 2013 a las órdenes de Juan Antonio Orenga (59-83) con 16 puntos de Ricky Rubio y en 2022 con Scariolo por 64-90 con 14 puntos y siete rebotes de Willy Hernangómez. En las ventanas para el Mundial de 2023 cada equipo ganó como local: 89-61 en Jaén con 14 puntos de López-Arostegui y 82-76 en la prórroga en Tiflis en un partidazo de Giorgi Shermadini (18 puntos) y con 12 de Tornike Shengelia.

El georgiano es uno de los fichajes estrella del Barça para esta próxima temporada en su tercera experiencia española tras formarse en el Valencia Basket y vivir temporadas exitosas en el Baskonia. Firmemente comprometido con su selección, el ala-pívot ha sido noticia en los días previos al Eurobasket y su presencia es dudosa.

¿El motivo? Una arritmia que lo obligó a viajar a Barcelona y que le ha provocado cuatro días de insomnio. "Los médicos del Barça me han dicho que todo está bien", explicó el exbaskonista. Será un partido especial, ya que se enfrentará a un Scariolo que lo entrenó en la Virtus y muchas miradas del barcelonismo estarán puestas en él.

A las órdenes del serbio Aleksandr Dzikic, Georgia ha perdido sus cinco partidos de preparación. Además de Shengelia, también destacan Giorgi Shermadini (La Laguna Tenerife), Beka Burjanadze (Coviran Granada), el baskonista Kamar Baldwin (estadounidense nacionalizado por la lamentable normativa FIBA) y el base Rati Andronikashvili (ex de Obradoiro, UCAM Murcia y Zaragoza). Completan la lista los dos 'NBA' del equipo, Goga Bitadze (Orlando Magic) y Sandro Mamukelashvili (Toronto Raptors).

Las claves

Scariolo tiene más o menos claros los roles de cada jugador, aunque los primeros partidos le servirán para seguir puliendo los errores e ir haciendo crecer al equipo a medida que transcurra el torneo a imagen y semejanza de lo que suele conseguir Jordi Ribera con los Hispanos en el balonmano.

Sergio Scariolo afronta su última cita como seleccionador español / EFE

"Ya nos han ganado una vez, son más grandes y los respetamos mucho. Hemos de intentar jugar nuestro baloncesto y ser inteligentes. Ellos tienen jugadores NBA, un base estadounidense como Kamar Baldwin, buenos jugadores en el exterior y otros con experiencia en ACB como Shermadini. Será un partido competido y tenemos que estar preparados", recalcó el seleccionador.

España debe empezar a imponer su estilo de juego y corregir determinados aspectos, como las pérdidas o el control del rebote. Otro aspecto importante será mejorar la regularidad dentro de los partidos y ver el rendimiento de los jovencísimos bases Sergio de Larrea y Mario Saint-Supéry. El equipo también necesita que Juancho Hernangómez aumente su protagonismo.