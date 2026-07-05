Un Shengelia estelar y Reed rompen el invicto de una España obcecada en el triple

La selección española pasó de ganar por 42-64 en el tercer cuarto a perder por 91-89 en la prórroga ante Georgia en una exhibición de otro planeta del azulgrana Tornike Shengelia. 'Toko' tan solo descansó 29 segundos para acabar con 37 puntos, 10 rebotes y +37. Con la ayuda de los 32 del nacionalizado Marcquise Reed y de un arbitraje caserísimo, los caucásicos rompieron el invicto de Chus Mateo.

Georgia - España (baloncesto, Clasificación para el Mundial Masculino de 2027), 05/07/2026 CLASIFICACIÓN PARA EL MUNDIAL MASCULINO DE 2027 GEO 91 89 ESP Alineaciones GEORGIA, 91 (14+24+17+28+8): Giorgi Ochkhikidze, Marcquise Reed (32), Duda Sanadze (5), Tornike Shengelia (37), Goga Bitadze (4) -cinco inicial-, Rati Andronikashvili, Kakhaber Jintcharadze (6), Giorgi Turdziladze (4) y Aleksandre Merkviladze (3). ESPAÑA, 89 (32+20+19+12+6): Álvaro Cárdenas (14), Darío Brizuela (5), Hugo González (9), Izan Almansa (8), Willy Hernangómez (19) -cinco inicial-, Jaime Pradilla (7), Mario Saint-Supery (13), Ferran Bassas (6), Pierre Oriola (5), Joel Parra (3), Oriol Paulí y Francis Alonso.

Por tanto, una derrota que se arrastra a una segunda fase en la que, pese a ello, España empezará primera en solitario. Con un eléctrico Álvaro Cárdenas a los mandos, con Willy Hernangómez muy por encima del flojo nivel que ha ofrecido en el Barça y una defensa muy agresiva, la bicampeona mundial ya ganaba por 10 puntos antes del 5 (3-13).

El azulgrana Tornike Shengelia y el estadounidense de nacimiento Marcquise Reed estaban demasiado solos en el bando rival y el triple de un notable Mario Saint-Supéry situó un sonoro 10-30 que se convirtió en 14-32 al final del primer cuarto. Por cierto, que Georgia nacionalizó a Reed en febrero por la lesión de otro nacionalizado, Kamar Baldwin. Cada día da más vergüenza ajena la FIBA.

'Toko' vivió el partido con una intensidad increíble / FIBA EUROPE

Los caucásicos elevaron el nivel defensivo en el segundo cuarto, salieron mucho más a los tiros y arriesgaron en las ayudas, lo que derivó en lagunas para cerrar el rebote ofensivo. Sin embargo, el plan de Djikic resultó y el 5/24 español en triples al descanso permitió a su equipo volver a creer en la victoria.

Pierre Oriola abrió el cuarto con un triple (14-35) y 'Toko' confirmó la reacción local de la misma guisa con el 24-38 (min. 14:01). Chus Mateo trató de mover las piezas, pero hay poco que hacer cuando los tiros no entran. Bueno, sí, tirar de dos (15/17 al descanso). Reed acercó aún más a los suyos desde el triple (28-50) y Willy Hernangómez anotó la última canasta del cuarto (38-52) con 1/5 en triples para Hugo González.

El arbitraje, que ya había sido 'casero', se intensificó en los albores del tercer cuarto, con una pléyade de faltas georgianas que se quedaban en el limbo. Menos mal que vieron la brutal antideportiva de Sanadze sobre Izan Almansa (42-60, min. 22:22). Cárdenas estableció la máxima renta (42-64, min. 23:11) y Shengelia volvió a la carga para mantener las opciones locales con 22 puntos (57-71).

Lo de 'Toko' es de otro planeta. Había descansado 15 segundos y ya estaba en +24 de valoración con 22+7. Los árbitros, un meme, no pitaban absolutamente nada, España empezó a ponerse nerviosa y Reed situó a los caucásicos a diez desde el rebote ofensivo (65-75, min. 33:30). La 'pinta' de 'encerrona' era creciente y tocaba volver a serenar los ánimos.

Con Chus Mateo tratando de presionar al desvergonzado trío arbitral, Shengelia anotó un triple y enloqueció al situar el 71-79 a 3:46 del final. Reed fue más allá con un dos más uno en pleno caos ofensivo español, Toko se fue a 29 puntos, Marcquise Reed empató a 1:11 del final (81-81), 'Toko' puso el 83-81 a 22.9 del final y Pradilla empató. Con 3.9 por delante, hubo tiempo local y la gran estrella del partido no anotó (Almansa tocó la bola). ¡Prórroga!

Hugo González rompió su 1/6 en triples con el 83-88 (9/40 para España) y el irreductible Un 'Toko' sensacional volvió a la carga con seis puntos para dar la vuelta al marcador e irse a 37 (89-88 a 1:36 del final). Con 89-89 atacaron los locales a 36.1 del final. Reed se fue a 32 puntos y el triple final de Cárdenas no entró. Victoria para Georgia por 91-89 y pésimo final español, con Chus Mateo superado. 9/41 en triples y el equipo, erre que erre, como en la mítica película de Paco Martínez Soria.