Shengelia despeja las dudas y se divierte ante Chipre

Georgia, al igual que hizo España en su último encuentro ante Chipre, le endosó otra paliza al anfitrión del Grupo C, al imponerse por un contundente 61-93 y con un protagonista, el nuevo jugador azulgrana, Tornike Shengelia, que realizó un partido espectacular

El ala-pívot georgiano apenas tuvo protagonismo en el duelo previo ante Grecia, en el que apenas jugó cuatro minutos, algo que extrañó ya que actuó de nuevo como titular, pero el seleccionador, Aleksandar Dzikic, lo sentó para no volver.

Preguntado en la rueda de prensa posterior el motivo de la poca participación de su estrella y si tenía alguna relación con sus problemas de arrtimia, Dzikic lanzó evasivas. “Con el debido respeto, me niego a responder a esa pregunta”, dijo el técnico. “No daré más información”.

El nuevo jugador azulgrana estuvo muy activo ante Chipre, destacado junto a sus compañeros / FIBA

Pendientes de 'Toko' ante Chipre

Todo el mundo estaba pendiente del duelo de este martes ante la débil Chipre para ver si Shengelia iba a contar con mayor participación. Y las dudas se disiparon completamente ya que el nuevo jugador azulgrana fue el más destacado en la clara victoria de Georgia sobre Chipre (61-94) y con actuación estelar de ‘Toko’ en su mejor encuentro del torneo.

Georgia arrolló a Chipre y también pugna por estar entre los cuatro primeros del Grupo C / FIBA

El veterano ala-pívot dio un clínic ante los chipriotas acabando con 27 puntos, con cinco triples de cinco intentos, y 29 de valoración, con 25 minutos de juego, aportando además cuatro rebotes y cuatro asistencias, en una actuación redonda.

Una actuación que disipa las dudas que había levantado el seleccionador al no querer ofrecer nada de información de la situación del jugador, aunque al referirse a temas médicos, debería ser un tema sensible, y que no tuvo ninguna intención de airear y que respondió el propio jugador ante Chipre.