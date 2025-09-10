Shengelia cae en el Eurobasket y ya prepara las maletas para venir al Barça

El nuevo jugador del Barça, Tornike Shengelia, puso fin a su participación en el Eurobasket de Riga, después que Georgia cayera en los cuartos de final del torneo ante Finlandia (93-79) a pesar del buen encuentro del ala-pívot azulgrana.

Sus 18 puntos, cuatro rebotes y cinco asistencias no fueron suficiente para meter a su país en su primera semifinal en un Eurobasket, y regresa con la tristeza de haber caído en el torneo de selecciones donde han realizaado un gran papel, y ahora con la ilusión de iniciar la campaña como jugador azulgrana.

Finlandia prácticamente no dio opción al cuadro georgiano, que hizo un tímido intento de acercarse en los minutos finales, aunque el equipo finlandés, liderado por su estrella, Lauri Markkanen (17 puntos) y Mikael Jantunen (19), acabaron llevándose el encuentro y el pase a semifinales donde les espera el vencedor del encuentro de esta noche en Riga entre Alemania y la Eslovenia de Luka Doncic.

El nuevo ala-pívot azulgrana ha realizado un gran Eurobasket y ahora toca centrarse en el Barça / FIBA

Finlandia, muy sólida

Shengelia trató de mantener a su equipo en el encuentro aunque el cuadro finlandés se mostró mucho más sólido a pesar de la actuación del jugador azulgrana, bien secundado por Duda Sabadze, con 19 puntos y los 22 de Alexander Mamukelashvili, que fue el máximo anotador por Georgia.

Markkanen lideró de nuevo a Finlandia, que disputará las semifinales del Eurobasket / FIBA

Punto final a la presencia de Shengelia con su selección donde ha podido disputar el torneo con normalidad después de los problemas de arritmia que se le detectaron durante la preparación del torneo y que lo llevaron a Barcelona para hacer un chequeo de su estado y permitirle finalmente disputar el torneo.

El nuevo fichaje azulgrana será el último en incorporarse al Barça que ya se encuentra en plena pretemporada y ya se le espera para el fin de semana, de cara a preparar la Lliga Catalana, donde previsiblemente le veremos debutar.