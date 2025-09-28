Sergio Scariolo: "El Valencia Basket tiene un poderío brutal"

El entrenador del Real Madrid, Sergio Scariolo, conoce bien a la mayoría de jugadores del Valencia Basket tras su paso por la selección y por eso no duda en elogiar el nivel de su rival de este domingo en la final de la Supercopa Endesa.

"El Valencia Basket es un gran equipo que ha hecho grandes incorporaciones y tiene un poderío brutal, es un equipo completo y con mucho rodaje. Va a ser un escollo durísimo, pero pensaremos qué es lo que podemos hacer en este momento para poder ganar", destacó.

Dura semifinal

De la sufrida victoria del Real Madrid ante el La Laguna Tenerife en la semifinal, destacó que "mis jugadores demostraron corazón y competitividad, aunque les falta fluidez y les faltará durante un tiempo. Fue un partido igualadísimo, los dos equipos hicimos méritos para llevarnos la victoria. La diferencia fue el del rebote, es lo que ha decantado la balanza a nuestro lado. Enhorabuena al La Laguna Tenerife por cómo está jugando todos estos años", apuntó el técnico italiano en la rueda de prensa postpartido.

De hecho, Scariolo cree que su equipo "no estará ni cerca del cien por cien en unas cuantas semanas o incluso meses", pero el tiempo de entrenar "va desapareciendo" porque "tenemos que crecer compitiendo".

"Repartiremos las energías entre más jugadores. Ahora, con corazón y espíritu de equipo, y luego ya vendrá la fluidez y la calidad del baloncesto", puntualizó, para matizar a continuación que no siente "alivio por haber ganado este partido, sino felicidad. Hay que estar contento, sabiendo que en este momento hay cosas que no estén".

Apuesta por Deck

Sobre la importancia del argentino Gabriel Deck, autor de 12 puntos y ejecutor de los dos tiros libres ganadores en los últimos segundos, dijo que "ha sido una apuesta que no fue fácil. Tienes que tener ese instinto. Un jugador con su experiencia, competitividad y frialdad de no cometer errores, puede marcar diferencias y así lo ha hecho", tras ser uno de los dos extracomunitarios elegidos para jugar la semifinal.

Vía: Superdeporte