Sergio Scariolo se sincera sobre la figura de Mario Hezonja

El entrenador del Real Madrid, Sergio Scariolo, advirtió este lunes sobre la peligrosidad del París Basketball en la rebote ofensivo, en el encuentro que les medirá este martes en el Adidas Arena (21.00) encuentro adelantado a la jornada 25 de la Euroliga.

Para el técnico italiano, será muy importante para lograr la victoria ante el Paris Basketball “atacar con mucho equilibrio” y conservar el balón, así como “controlar el rebote defensivo”, ya que se enfrentan al equipo que mejor rebotea ofensivamente de la Euroliga. “Debemos atacar con mucho equilibrio, mover bien el balón, perder pocos balones. Y por supuesto saber que en cualquier momento puede salir un tiro”, dijo.

“Además son el mejor equipo a rebote ofensivo, por lo que todo el mundo tiene que encontrar un hombre para escudarlo. Controlar el rebote defensivo va a ser la clave número uno del partido”, afirmó el entrenador del Real Madrid en la rueda de prensa previa al duelo de Euroliga ante el Paris Basketball de la jornada 25.

El París, un equipo especial

Para el preparador de Brescia, el conjunto francés juega de “una manera bastante especial. Podemos encajar parciales muy altos, pero también los podemos devolver. La característica principal del rival es su ritmo, con diferencia el equipo que juega más posesiones, lo que llevará a un tanteo muy alto. Tenemos que centrarnos en que son el equipo que más anota los primeros 7 segundos de la posesión”, analizó.

Scariolo cree que la clave para ganar en la pista del Paris, será controlar el rebote defensivo / RM

El italiano expresó que deben estar preparados para “pasar los momentos malos”. “Es importante llegar con opciones de ganar, entereza y solidez a los minutos finales para poder llevarnos el partido”, reconociendo que “no vamos ricos de grandes defensores”

Elogios a Hezona

Sobre la figura de Mario Hezonja, dijo que “veo en él a un jugador total, capaz de poder ayudar al equipo en muchas facetas y no solo en la anotadora. Sabe que tiene que ayudar en defensa, pasar la pelota, rebotear y ahora está entrando un esta lógica, incluso divirtiéndose en ello”, argumentó.

“He sido muy duro con él en muchos momentos. Es el jugador, con diferencia, que más lo he sido, pero porque creo que su techo no ha llegado todavía. Puede hacer muchas más cosas para el equipo que anotar. Ahora sus compañeros están más contentos, le devuelven ayudas defensivas y él mismo se siente un jugador a todo campo, no solo un especialista. Esperamos verlo con continuidad”, finalizó.