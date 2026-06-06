Sergio Scariolo: "Pido perdón a los aficionados del Real Madrid"

Sergio Scariolo compareció en rueda de prensa tras la dura eliminación ante La Laguna Tenerife de los play-off de la Liga Endesa. El técnico del Real Madrid basó su discurso en las dificultades para equilibrar el juego interior y exterior a raíz de las pérdidas de efectivos sufridas en las últimas semanas, se disculpó ante los aficionados blancos y eludió hablar de su futuro.

"No es una pregunta para mí. Tengo tres años de contrato y ésta es una pregunta para el club", contestó muy brevemente cuando se le recordó que hacía 16 temporadas que el Real Madrid no se quedaba en blanco de títulos en fútbol y basket y si entendería que se cuestionara su futuro.

Los dos balances de Scariolo

Más extenso fue en las explicaciones sobre el KO sufrido ante los de Txus Vidorreta (95-107). "El poco equilibrio que hemos tenido entre interior y exterior nos ha pasado factura", comentó. A la hora de hacer balance, Scariolo admitió que "hay dos balances. Uno muy bueno hasta la final-four, dominando la temporada regular de Liga y llegando a la final de la Euroliga, con el único lunar de la derrota en la final de la Copa del Rey y un balance negativo desde la final-four hasta hoy".

Scariolo se escudó en las lesiones para asegurar que "lo que nos ha pasado es imprevisible e irremediable. Tres golpes seguidos te cambian la perspectiva como entrenador, aunque soy el primero en reconocer que no lo hemos conseguido".

Sobre el partido en sí, el técnico madridista admitió que "no hemos encontrado respuesta en el tiro exterior, hemos concedido muchos puntos, algunos por despistes y errores nuestros. Desde la final-four que no hemos sabido reconstruir el equilibrio y hay que felicitar al rival, aprender de los errores y mejorar especialmente en la faceta defensiva".

Precisamente, el pobre bagaje defensivo "duele especialmente. En mi trayectoria está claro el rendimiento defensivo de mis equipos y esta vez no ha sido el adecuado. Por las culpas que podemos asumir, pido perdón a los aficionados, que siempre han estado con nosotros, y les agradezco el esfuerzo a los jugadores, sobre todo a los chavales que han llegaron y quisieron ayudar. Tuvieron un buen marrón", concluyó Sergio Scariolo.

VIDAURRETA: "ESTOY FLIPANDO"

Por su parte, el técnico de La Laguna Tenerife, Txus Vidorreta, mostró su felicidad ante las cámaras de DAZN solo concluir el partido que clasifica a los canarios para las semifinales de la Liga Endesa.

"Llevo muchos años jugando play-off y sé que una primera victoria es fundamental, pero no te garantiza nada. Mira lo que pasó en el segundo. Hoy sí, hoy río, estoy exultante, por dentro y por fuera, porque nos hemos metido en semifinales por segundo año consecutivo y hemos hecho una eliminatoria increíble. Estoy flipando con el nivel que ha tenido el equipo hoy", reconoció