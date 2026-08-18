Sergio Scariolo, nuevo asesor especial del Roma Basketball de Luka Doncic

A poco más de un mes para el inicio de la temporada oficial en el 'pallacanestro' italiano, los clubes van desvelando las novedades con las que van a afrontar la campaña 2026/27. Sin embargo, la Lega presenta dos clubes nuevos: el Maxima Roma y el Roma Basketball. Este último ha iniciado oficialmente su andadura tras anunciar parte importante del organigrama interno de la entidad.

Con diferentes caras conocidas del baloncesto italiano e internacional, este ambicioso proyecto, que competirá en LBA Serie A, la BKT EuroCup y la LBA Italian Cup, pretende construir un club reconocible, profundamente arraigado en la comunidad local, capaz de desarrollar un fuerte sentido de pertenencia y, al mismo tiempo, mirar hacia el futuro con una perspectiva internacional.

Un equipo con mucha experiencia y talento

El grupo de personas responsables aúnan muchas capacidades y experiencia en el mundo del baloncesto. Luka Doncic está claramente implicado en el proyecto, aunque la principal cara visible es Donnie Nelson, ex gerente general de los Dallas Mavericks y accionista mayoritario del BC Roma. Nelson manifestó que Roma "reúne todas las características para convertirse en la sede de un proyecto de baloncesto especial".

Donnie Nelson, en su etapa en los Dallas Mavericks / X

La composición y estructura del Consejo Asesor del club se presentarán oficialmente una vez finalizado el proceso de definición del mismo. Roberto Carmenati es el director único del BC Roma y es el cordinador de una estructura que se encargará de la gestión operativa y el desarrollo del proyecto.

Por otra parte, Valerio Bianchini es el presidente honorario del club y también actuará como asesor sénior, aportando su experiencia y sirviendo de nexo entre la historia del baloncesto, Roma y las generaciones más jóvenes. "El reto será crear un club con el que Roma se identifique y que acerque cada vez más a jóvenes y familias al baloncesto", declaró.

Área deportiva

No obstante, los resultados marcarán buena parte del camino del club. Esto dependerá de los jugadores y del entrenador que les diriga. En este caso será Alessandro Magro (Castelfiorentino, 1982), joven pero experimentado entrenador que aterriza en el proyecto más ambicioso de su carrera.

Tras ejercer como entrenador asistente en equipos italianos y del extranjero, debutó como primer entrenador en el baloncesto polaco y luego regresó a su país. Allí dirigió al Germani Brescia entre 2021 y 2024, ganando la Copa de Italia en 2023 y siendo nombrado Entrenador del Año de la Serie A de la LBA en 2022.

Alessandro Magro, en el medio, en un partido de la Serie A / X

También llevó la selección italiana sub-20 entre 2022 y 2023, y la temporada pasada fue el entrenador del Napoli Basket antes de aterrizar en Roma, donde se mostró muy entusiasmado. "Nuestro primer objetivo será construir, desde el primer día de la pretemporada, un equipo con identidad, una sólida ética de trabajo y un fuerte sentido de pertenencia, capaz de representar a este club y a esta ciudad de la mejor manera posible", manifestó Magro.

Asesorías Scariolo

Además, el proyecto deportivo contará con una gran ayuda, de la mano de uno de los técnicos más prestigiosos del baloncesto europeo. Sergio Scariolo, exentrenador del Real Madrid y antiguo seleccionador nacional de España, será el Asesor Especial para la Estrategia de Baloncesto y contribuirá al proyecto mediante consultoría y orientación sobre estrategias de desarrollo deportivo y técnico.

Su trabajo tendrá especial relevancia en cuanto al desarrollo de un modelo técnico integrado, el fomento del talento, el desarrollo de jugadores jóvenes y la construcción de una cultura deportiva compartida a lo largo del tiempo. La gestión técnica diaria recaera en Alessandro Magro y su cuerpo técnico.

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Scariolo, en acción durante un partido del Real Madrid / ACB

"Me complace contribuir a un proyecto que no solo se centra en el equipo, sino también en el desarrollo de una cultura baloncestística más amplia", dijo Scariolo, que explicó que su función será "poner mi experiencia y conocimientos a disposición del BC Roma, participando en debates sobre estrategias de desarrollo técnico, el crecimiento de los jugadores jóvenes y la construcción de un modelo sostenible a largo plazo".