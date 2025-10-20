Sergio Scariolo defiende la Euroliga ante la llegada de la NBA

Sergio Scariolo cuenta con un extenso currículum como entrenador en la Euroliga, por supuesto como seleccionador español y también tras su paso como ayudante en la NBA varias temporadas.

Un entrenador con los suficientes galones para valorar el desembarco de la NBA que está previsto aterrice en el continente europeo en 2027, aunque todavía no se conozcan muchos detalles del proyecto que apadrinan junto a FIBA Europa.

El técnico del Madrid, se mostró prudente en enjuiciar el producto estadounidense, ya que “no tenemos todavía suficiente información al respecto”, aunque no dudó en ensalzar la liga estadounidense.

Sergio Scariolo se mostró un firme defensor de la Euroliga, aunque con aspectos a mejorar / ACB Photo - Mariano Pozo

La NBA y el negocio

“La NBA es muy seria y exitosa, aunque no creo que haya mucha complejidad en Europa, sobre todo desde la parte de marketing y todo lo que tiene que ver con el negocio”, reflexionó Scariolo tras la derrota en la pista del Estrella Roja.

Para el itailano, la máxima competición europea puede ir con la cara bien alta. “Desde el punto de vista de baloncesto, tenemos un gran producto y debemos protegerlo”, explicaba.

“El baloncesto europeo no puede permitirse el lujo de tener un complejo de superioridad. Tenemos que dar lo mejor de nosotros para mejorar este producto, que es de gran nivel”, dijo.

Scariolo reconoció la excelencia de la NBA, pero también la del baloncesto europeo / FEB

“Podemos unir ambas cosas. La parte deportiva es muy buena y la parte de marketing que es muy buena en su lado, y quizá podamos elevar aqui todo juntos”, concluyó, apuntando hacia dónde debe ir la Euroliga si quiere presentar ‘batalla’ al próximo desembarco de la NBA.