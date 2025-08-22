Baloncesto
Sergio Scariolo: "Estamos en el camino para hacer grandes cosas en el campeonato"
El seleccionador, que recibió el homenaje del Movistar Arena, se mostró muy satisfecho con el trabajo del equipo ante Alemania
Sergio Scariolo fue homenajeado este jueves al final de su último partido como entrenador del combinado nacional en España, el que le enfrentó a Alemania con derrota en la prórroga (105-106), y aseguró que sus jugadores "están en el camino para hacer grandes cosas en el campeonato".
La presidenta de la Federación Española de Baloncesto, Elisa Aguilar, junto a todo el Movistar Arena, se rindieron tras el partido al técnico más laureado de la historia de la selección con un oro mundial, una plata y un bronce olímpicos, y cuatro oros y un bronce europeo, ocho medallas en total en su palmarés.
Todos esos títulos quedan en la hoja de servicios de un Scariolo que supo sacar el jugo que tenían los 'juniors de oro' y que ha asumido en los últimos años la transición tras la progresiva retirada de estos, sin por ello perder la competitividad.
"Estoy muy agradecido a todos, a la Federación, a todos vosotros por estar aquí, pero especialmente a estos jugadores que representan algo imprescindible, han sido los que me han regalado muchísimas cosas y siguen dándome mucha satisfacción", dijo Scariolo a pie de pista en su despedida, en la que estuvo acompañada por su mujer, Blanca Ares, y sus dos hijos.
"No celebramos las derrotas pero quiero felicitar a los jugadores y decirles que estamos en el camino para hacer grandes cosas en el campeonato", concluyó su intervención el técnico italiano.
