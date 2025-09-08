Sergio Rodríguez: “Scariolo nos aportará cosas diferentes”

Sergio Rodríguez, nuevo director deportivo y valedor de la llegada al banquillo del italiano Sergio Scariolo tras su paso por la selecciòn, se mostró muy contento de poder arrancar su etapa al mando de la sección blanca con el ex seleccionador nacional.

“Estamos muy contentos con la llegada de Scariolo, uno de los mejores entrenadores, con grandísimo prestigio internacional y un palmarés impresionante. Nos aportará cosas diferentes para que todos podamos trabajar mejor”, dijo el canario.

“También tiene un staff de primer nivel que nos ayudará en una competición con tantos partidos en la que tenemos que trabajar también de manera individual con los jugadores. Muy contentos y con muchas ganas de verle en acción”, dijo Rodríguez, en declaraciones a los medios del club.

Sergio Rodriguez desplegó su visión del Madrid de basket en la televisión del club / RMTV

Un Madrid competitivo

El ‘Chacho’, que ahora dirige la nave blanca a nivel deportivo, tiene claro lo que espera del nuevo equipo madridista. ”Quiero un Real Madrid que compita, que encarne los valores del club, que tenga responsabilidad por lo que hace, que trabaje día a día por conseguir los objetivos, siempre mirando hacia la victoria y hacia los títulos, que son nuestro ADN”.

El nuevo técnico del Madrid, tomando notas en la final del Trofeo Costa del Sol, con triunfo blanco ante Unicaja / EFE

Valoró positivamente los nuevos fichajes. “Estamos muy contentos con las nuevas incorporaciones. Aportan juventud, calidad y muchas ganas de estar en este club. Complementan muy bien a la base sólida de gran talento que ya tenemos y también tenemos muchas esperanzas puestas en que el equipo, con las nuevas incorporaciones, funcione muy bien”.

Finalmente, hizo un guiño a la afición blanca, en esta nueva etapa de la sección. “La afición ha sido, es y será un pilar fundamental de todos nuestros éxitos. La comunión en el Palacio es fantástica y trataremos de estar siempre presentes para ellos, con mejoras y para que la experiencia en el Movistar Arena sea atractiva y poder seguir en el camino de todos estos años de la victoria”, finalizó el canario.