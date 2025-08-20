Sergio Llull ‘vuelve’ con la selección

Sergio Llull regresará con la selección española este jueves, en el Movistar Arena, para animar al equipo ante Alemania en su duelo de preparación de cara al Eurobasket, aunque posiblemente para desconsuelo de muchos, no se vestirá de corto, algo por lo que suspiraría Sergio Scariolo visto la juventud y problemas físicos de sus directores de juego.

Pero la realidad es que el de Maó ya decidió poner punto y final a sus trayectoria en la selección nacional, y este jueves y aprovechando el primer encuentro de preparación ante Alemania, será homenajeado por su trayectoria con ‘La Familia’ y que le llevó a ser uno de los jugadores con uno de los palmarés más prolíficos, formando parte del grupo de jugadores ‘fijos’ de Scariolo en los últimos 15 años.

Sergio Llull anunció el pasado mes de mayo que, tras 173 internacionalidades y 7 medallas con la Selección Absoluta, dejaba de vestir la camiseta de España. Una trayectoria legendaria que vivirá su broche de oro ante la afición en un merecido homenaje que la Federación Española de Baloncesto realizará al jugador.

Scariolo conversa con el menorquín, en una de las sesiones de entranamiento a la que acudió en Madrid / FEB

Llull, un 'fijo' los éxitos de España

Con el balear siendo parte de ‘La Familia’ el combinado español ganó el Mundial de 2019 y tres Eurobaskets (2009, 2011 y 2015), además de sumar el bronce en 2013. Por otro lado, también se colgó una medalla de plata en Londres 2012 y una de bronce en Río 2016. No pudo acudir al éxito en el último Eurobasket por lesión.

La FEB le rendirá homenaja este jueves después de anunciar en mayo pasado que su etapa en la selección ya era historia / FEB

La trayectoria de Llull con la Selección permitió contar con un jugador que siempre aportó liderazgo y compromiso, con más o menos minutos en pista, y que siempre respondió a las exigencias de Scariolo. El de Mahón siempre ha hecho gala de un extraordinario carácter ganador y una energía en pista que contagiaba a todo el equipo.

A su liderazgo fuera de la pista, siendo uno de los grandes, no dudó en acudir a saludar a sus compañeros durante la preparación, intentando insuflar su espíritu ‘guerrero’ a esta nueva hornada de jugadores que han de tirar ahora del carro en las competiciones internacionales.