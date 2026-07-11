Sergio Llull quiere seguir en el Madrid pero Pedro Martínez duda

El Madrid ha iniciado una revolución en la sección blanca con la llegada de Pedro Martínez al banquillo madridista, y con la idea de realizar una profunda reestructuración en la plantilla, que todavía deberá añadir varios jugadores y decidir la suerte de algunos de ellos. El único movimiento confirmado hasta el momento es el de Jaime Pradilla, que se incorpora procedente del Valencia Baskat. Aunque seguro que llegarán más fichajes.

Entre los jugadores de la última tempòrada que espera noticias del club es el veterano base menorquín, Sergio Llull, que con 38 años, ya anunció que estaba dispuesto a continuar una temporada más vestido de blanco. Su contrato ya ha expirado y se rumoreó que el jugador tenía intención de retirarse después de una temporada funesta para el Madrid, y en la que tuvo una participación menor con Sergio Scariolo en el banquillo.

Aunque su suerte con la llegada de Pedro Martínez podría variar para mejor. Y es que el técnico barcelonés no parece estar por la labor de renovar un año más a Llull, que no se ajusta a sus criterios para la dirección del equipo aunque todavía tenga muy buena mano desde la larga distancia.

Sergio Llull quiere seguir un año más pero Pedro Martínez no lo tiene demasiado claro / EFE

Una larga trayectoria blanca

Llull llegó al Real Madrid en 2007 procedente de Manresa y ha sido un jugador importante en la sección blanca, y además comparte el record de más temporadas disputadas en la Euroliga (19) junto a Jankunas y Printezis.En caso de renovar, se convertiría en el jugador con más temporadas en la máxima competición continental con el mismo club. Cuenta en su palmarés con nueve ligas, tres Euroliga, nueve Supercopas, y una Intercontinental.

Antes de finalizar la temporada, ya mostró su deseo de seguir de blanco, al menos, un año más."Físicamente me encuentro bien. Tengo ya 38 años. No soy joven, pero sigo teniendo las mismas ganas y la misma ilusión por jugar a este deporte que las que tenía antes. Hasta que eso no se apague, voy a intentar seguir jugando y disfrutando del baloncesto aquí en Madrid. Ojalá me renueven otro año", expresa sin tapujos en una entrevista en BasketNews hace unas semanas.

Sergio Scariolo y Sergio Llull se encontraron la pasada temporada pero ahora está Pedro Martínez en el banquillo / EFE

El jugador, que se encuentra de vacaciones con su familia, espera noticias del club, aunque todo apunta a que se quedará fuera del nuevo proyecto deportivo de Pedro Martínez. Aunque sólo el hecho de ejercer de cupo, y su veteranía, algo que aprecia el nuevo técnico barcelonés, podría salvarlo y llevarle a renovar, cosa que parece difícil ahora mismo.