Sergio Llull, homenajeado en Madrid: "Ha sido un orgullo defender la camiseta de España"

Sergio Llull, capitán del Real Madrid y exjugador de la selección española, reconoció este jueves que fue un "orgullo" ser parte del combinado nacional, durante un homenaje celebrado minutos antes del amistoso preparatorio para el Eurobasket entre España y Alemania, en el Movistar Arena de Madrid.

Recibido por un pasillo formado por los jugadores por y el seleccionador nacional, Sergio Scariolo, recibió el calor de las gradas del pabellón donde el Real Madrid ejerce como local.

El base, que en mayo decidió retirarse de la selección española, fue homenajeado después de vestir la camiseta de España en 173 ocasiones, con la que además, ha sido campeón del mundo en 2019, triple campeón de Europa en 2009, 2011 y 2015, medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y bronce en los Juegos de Río 2016 y en el Eurobasket de 2013.

"Muchas gracias. Pisando el campo me dan ganas de ponerme las zapatillas y ponerme a jugar. Gracias a Elisa y la FEB por dejarme despedirme delante de vosotros, la afición. Para mí ha sido un orgullo defender la camiseta de la selección verano tras verano. Dar las gracias a mi familia, din ellos no estaría aquí. Desdearle suerte al arquipo, ya sabéis los valores y la responsabilidad que conlleva esta camiseta. Voy a ser un aficionado más, voy a estar seguro de que habréis dado todo al acabar el campeonato. Mucha suerte", afirmó Llull antes del partido.

El jugador balear recibió una camiseta conmemorativa y el acta de su primer partido con la selección, en 2009, en un homenaje en el que estuvieron presente la presidenta de la Federación Española de Baloncesto (FEB), Elisa Aguilar, además de su mujer, hijas, padres y hermano.

Bajo el característico grito en su apoyo de "Llull, Llull, Llull" por parte de la grada, el capitán del Real Madrid se despidió de la afición con una foto final rodeado de sus familiares, la actual plantilla de la selección, incluido el cuerpo técnico, y los cuatro galardones continentales obtenidos con España.