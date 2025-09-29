Sergio De Larrea: "Se me pone la piel de gallina"

El título de Supercopa de Valencia Basket tuvo varios nombres propios, y sin duda uno de ellos fue Sergio De Larrea, elegido 'MVP' de la final tras una demostración de madurez sobre la pista impropia de un jugador de solo 19 años. El vallisoletano lideró al conjunto taronja ante el Real Madrid y rozó la perfección en el 'clutch time' para sostener la ventaja taronja en el marcador.

Tras el partido atendió a los medios y no pudo contener la emoción por levantar un título con Valencia Basket: "Estoy super ilusionado por el trabajo de todos y de toda la gente que ha venido, se me pone la piel de gallina".

Por supuesto, Larry mandó un mensaje a la afición que tanto les apoyó y demostró sus ganas de jugar ya en el nuevo pabellón: "Hola Roig Arena, nos vemos el viernes, muchísimas gracias y a por todas"

Sobre el éxito del conjunto taronja y la previsión para esta temporada, el joven base explicó que "ha sido un poco el trabajo de cada día, el proyecto del Valencia Basket, siempre apoyándome en cada momento, poco a poco, paso a paso, quemando etapas, pero esto no para".

Además, no quiso darse mucho valor por la consecución del MVP de la final, sino que le atribuyó el mérito a todo el equipo: "Es un trabajo de equipo, podría haber sido yo u otro, hemos hecho un gran partido y no es mérito mío sino del equipo, del grupo, del staff y de la gente que ha venido a vernos. Como es mi primer MVP tendré que buscar sitio a ver dónde lo pongo en casa".

Vía: Superdeporte