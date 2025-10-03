Sergio de Larrea: "Vamos a ser un pabellón que ruja en Europa"

Sergio de Larrea volvió a liderar la victoria del Valencia Basket en su debut en el Roig Arena. Con 23 puntos anotados y 5 triples convertidos de 7 intentos, además de dar 2 asistencias y capturar 3 rebotes, el base vallisoletano volvió a ser el MVP de su equipo. De Larrea se mostró contento con la victoria que mantiene a los taronja invictos en la Euroliga después de dos jornadas pero sin lanzar las campanas al vuelo: "De momento llevamos dos victorias, estamos bien pero el domingo tenemos otro partido y tenemos que descansar al máximo y seguir jugando como estamos jugando", afirmó en referencia al debut en la Liga Endesa este domingo 5 frente al Barça también en el Roig Arena.

Muy certero en los triples

Sobre su acierto en los triples, un factor determinante en el triunfo taronja, de Larrea afirmó: "Los compañeros han sabido encontrarme, creo que ha sido un trabajo de equipo, hemos jugado a lo nuestro y hemos encontrado tiros liberados. Hay días que se meterán y otros que no, pero en este caso hemos tenido la fortuna de meter los triples que hemos metido".

Un líder en la cancha

Sobre el hecho de haber asumido la responsabilidad de liderar la dirección del equipo tras las lesiones de Jean Montero y Brancou Badio, afirmó: Tenemos una plantilla larga y eso es importante para esta Euroliga que va a ser muy larga también. Somos un gran equipo y tenemos que tener siempre hombres disponibles, ya vendrán los que están lesionados pero mientras tanto tenemos que dar el nivel".

Sobre la experiencia de jugar en el Roig Arena, de Larrea destacó: "Hemos sentido una atmósfera muy cálida, muy cercana, ya sabemos que la afición siempre está con nosotros animándonos en los buenos y malos momentos. Vamos a ser un pabellón que ruja en Europa. Hoy hemos vivido un partido para la historia".

Vía: Superdeporte