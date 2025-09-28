Sergio de Larrea, 'MVP' de la Supercopa Endesa

Hay jugadores elegidos. Genios tocados con una varita y que desde bien temprano demustran que están hechos de otra pasta. Valencia Basket tiene a uno de esos en sus filas. Su nombre es Sergio de Larrea y ha sido nombrado 'MVP' de la Supercopa de España después de una auténtica exhibición en Málaga, siendo clave en los momentos clave para imponerse al Real Madrid y que el conjunto 'taronja' alce el título de campeón.

Con 23 de valoración y máximo anotador del partido con 21 puntos en su casillero, De Larrea firmó un partido a la altura de muy pocos en una final. Y menos a su edad. El jugador vallisoletano, 'lanzado' por la cantera de Valencia Basket, demostró una capacidad técnica, unos fundamentos, una personalidad y aplomo impropios para un jugador de su edad, desatando los elogios de todo el mundo del baloncesto.

El 'MVP' más joven de la historia

El base del conjunto valenciano se llevó el premio a mejor jugador, muy disputado con su compañero de equipo Kameron Taylor, haciendo historia del basket. De Larrea es desde este domingo el 'MVP' más joven de toda la historia de la Supercopa Endesa. Tiago Splitter era el más joven hasta la fecha con 21 años y 265 días, un récord que ostentaba desde 2006 cuando lo consiguió jugando para TAU Cerámica.

De Larrea ha pulverizado el récord con 19 años, un registro que presumiblemente tardará mucho en ser superado ya que el récord anterior tenía ya casi 20 años de antigüedad... hasta que el jugador de Valencia Basket ha llegado para confirmar su nivel como jugador de baloncesto.

Madera de líder

A sus 19 años desprende una personalidad que invitan a pensar en cosas muy grandes. De entrada comparte con Jean Montero, uno de los mejores jugadores de toda la Liga Endesa, la posición de base, la demarcación mejor cubierta del equipo. Ha derribado la puerta del primer equipo que dirige Pedro Martínez y se espera que esta temporada sea la de su despegue.

Cabe recordar que viene de ser uno de los jugadores más destacados del Eurobasket con la Selección Española, consiguiendo una serie de hitos que no suelen verse a su edad y que la presión es un factor que no le afecta en absoluto. De Larrea vuelve a Valencia con el MVP... y la sensación de que lo mejor está por llegar.

