Sergio de Larrea, Mejor Joven de la Liga Endesa 2025-26

Tiene solo 20 años, pero ya es una de las referencias del presente y del futuro del baloncesto español. Sergio de Larrea ha sido elegido Mejor Joven Azulmarino de la Liga Endesa 2025-26 tras completar la mejor temporada de su todavía corta carrera y consolidarse como una pieza fundamental de todo un Valencia Basket que ha vuelto a situarse entre los equipos más destacados de la competición.

Esta ha sido su cuarta campaña dentro de la dinámica del primer equipo taronja. Tras disputar únicamente un encuentro en cada una de sus dos primeras temporadas en acb, el base vallisoletano comenzó a ganar protagonismo el curso pasado y ha terminado de explotar esta temporada, dando un nuevo paso adelante en su crecimiento.

Y es que, con 27 jornadas disputadas, De Larrea firmado unos promedios de 9,6 puntos, 3 rebotes, 3,7 asistencias y 12,7 créditos de valoración en menos de 20 minutos por partido. Además, ha demostrado tener un enorme impacto en el rendimiento colectivo de su equipo, terminando tercero en la clasificación general del +/- de la Liga Endesa con un +7,15 de media.

Primer título en la Supercopa con MVP

Hay que recordar que el jugador del Valencia Basket comenzó el curso por todo lo alto. En septiembre levantó la Supercopa Endesa y fue elegido el MVP del torneo después de liderar la victoria taronja frente al Real Madrid en la final. Aquel día firmó una actuación sobresaliente con 21 puntos, 6 faltas recibidas y una excelente carta de tiro: 3/5 en lanzamientos de dos puntos, 2/2 en triples y 9/10 desde la línea de personal, convirtiendo tiros decisivos en los momentos más importantes del encuentro.

A lo largo de la temporada ha seguido acumulando actuaciones destacadas. El vallisoletano ha superado los 20 créditos de valoración en siete ocasiones y estableció sus nuevos topes personales tanto en valoración como en anotación en la Jornada 24 frente al Recoletas Salud SP Burgos, partido en el que alcanzó 26 de valoración y los 20 puntos.

Ruzic, del Joventut, en el quinteto Joven de la Liga Endesa / ACB

Su crecimiento ya había llamado la atención la pasada campaña, cuando una sólida temporada con el primer equipo de Valencia Basket le abrió las puertas de la selección española para disputar el EuroBasket. Sin embargo, este curso ha dado otro paso de gigante y se ha consolidado como uno de los jóvenes con mayor proyección del baloncesto europeo.

Además de Sergio de Larrea, Rafa Villar, Bassala Bagayoko, Izan Almansa y Michael Ruzic conforman el Mejor Quinteto Joven de la Liga Endesa 2025-26.