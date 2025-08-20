Sergio De Larrea gana galones en la selección casi por obligación

Sergio De Larrea, base del Valencia Basket y de la selección española de baloncesto, reconoció que el entrenador nacional, Sergio Scariolo, le dice que no sienta "presión" al ser uno de los pocos bases que actualmente tiene disponible el equipo, en un papel que, debido a las continuas lesiones del grupo, le ha llegado de manera "rápida" a sus 19 años.

Así lo afirmó una de las perlas del baloncesto español, que fue elegido este martes el 'Jugador Joven con Mayor Proyección' en la 6ª Gala del Baloncesto Español, organizada este martes por la Federación Española de Baloncesto (FEB) y el diario Marca en el Hipódromo de la Zarzuela en Madrid.

El joven base del Valencia Basket fue premiado en la 6ª Gala del Baloncesto como 'Mejor Joven de Proyección" / FEB

"Bueno, sobre todo que no tenga presión -sobre lo que le pide Scariolo-. Sí que es verdad que ha sido un poco rápido todo, hemos tenido lesiones, desafortunadamente, pero bueno, creo que tengo que ser yo, ayudar al equipo en todo lo que pueda. Tenemos grandes referentes en el equipo e intentamos jugar para ganar", aseguró.

"Sería un honor disputar el Eurobasket"

Ante la posibilidad de ser incluido en la lista definitiva de convocados para el Eurobasket, que se celebra del 27 de agosto al 14 de septiembre, De Larrea aseguró que sería "un honor" y algo que le pone "la piel de gallina": "Sería un honor muy grande poder representar a la selección, representar a mi país. Sí que es verdad que es un sueño desde pequeño, veía por la tele a jugadores como Pau o Marc (Gasol) y, bueno, la verdad que se me pone un poco la piel de gallina el poder representar como hicieron ellos".

Si falla Alberto Díaz, Scariolo tendrá que recurrir a De Larrea para el próximo Eurobasket / FEB

Cuestionado sobre la creación de la Liga U para jugadores menores de 22 años, el base valoró esta iniciativa y remarcó que es algo "necesario" para el desarrollo de jóvenes jugadores.

"Creo que el proyecto que está haciendo la selección en este caso es muy buen y de la Federación también apoyando a los clubes de acb para poder llevar a cabo ese salto. Creo que es necesario porque al final el salto es grande y creo que esto es un escalón, el camino que va a ayudar a muchos jóvenes a estar cuanto antes en la selección", finalizó.