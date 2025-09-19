¿Quién será el rival del Unicaja en la final intercontinental?

El Unicaja conocerá este sábado el nombre de su rival en la gran final de la Copa Intercontinental FIBA 2025. La igualdad es máxima en el Grupo B de la competición, por lo que habrá que esperar a la última jornada para saber quién acaba líder y, por lo tanto, se mide con el Unicaja, el domingo, a partir de las 13 horas, por el trofeo intercontinental.

Tras dos jornadas ya disputadas, el Flamengo de Brasil (que ya ha jugado sus dos partidos) tiene un triunfo, el equipo norteamericano de la G League, también tiene un triunfo, mientras que el Illawarra de Australia perdió el único partido que jugó, pero tiene intactas sus opciones de cara a la última jornada de esta primera fase.

A partir de las 11 horas de este sábado, se enfrentan en el Singapore Indoor Stadium el NBA G League United y el Illawarra Hawks de Australia. Habrá incluso que tirar de calculadora, según el resultado final de este partido, para saber quién acaba primero de grupo y se clasifica para la finalísima.

NBA G League United

El equipo de la NBA G League United quedará campeón de grupo si gana el partido este sábado a los oceánicos o si pierde por un solo punto de diferencia.

Illawarra Hawks

El Illawarra Hawks australiano, a pesar de ser el único de los tres equipos de este grupo B que llega a esta última jornada sin haber ganado, depende de sí mismo para ser el rival del Unicaja este domingo. Los de Oceanía serán finalistas si ganan por tres o más puntos al equipo norteamericano.

Flamengo

Por su parte, el Flamengo de Brasil, a pesar de que ya ha acabado su participación en la liguilla (una victoria y una derrota, con 0 de average), tiene opciones matemáticas de ser finalista, aunque necesita una carambola que se antoja bastante difícil. Y es a los sudamericanos, solo les vale una victoria este sábado del Illawarra sobre el equipo de la G League por 2 puntos y que en el empate a todo que daría ese resultado (una victoria y una derrota para los tres equipos), le beneficien los siguientes parámetros que se utilizan para el desempate: más puntos anotados, menos puntos recibidos...

El Unicaja, a la espera

Con los deberes hechos, el Unicaja será espectador de lujo de ese partido. Los verdes no juegan este sábado y estarán pendientes de todo lo que pase en el Singapur Indoor Stadium. Eso sí, no habrá mucho tiempo para preparar nada del duelo final ya que el partido entre los americanos y los aussies acabará a las siete de la tarde hora de Singapur.

