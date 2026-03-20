Así será el camino del Joventut para ganar la Champions League

Los cuartos de final de la Basketball Champions League ya están definidos. No habrá cruce español, por lo que existe la posibilidad de que la Final Four esté formada por una mayoría del país. ASISA Joventut, Unicaja y La Laguna Tenerife deberán superar la última eliminatoria antes de que los mejores cuatro viajen a Badalona entre el 7 y el 9 de mayo.

La Penya se medirá con el AEK BC de Grecia. Los helenos cuentan con el factor pista a favor, por lo que el equipo de Dani Miret deberá ganar al menos un partido fuera de casa. El sorteo estaba condicionado por una única restricción: evitar enfrentamientos entre equipos del mismo grupo del 'Top 16'.

Las eliminatorias, que se disputan al mejor de tres partidos, darán inicio el 31 de marzo, mientras que el partido de vuelta se celebrará la semana posterior. El Joventut visitará Grecia en el primer duelo y regresará al Olímpic con la obligación de ganar para seguir vivo o con la posibilidad de cerrar su pase a la Final Four. Este año es muy especial, ya que se celebra en su ciudad.

"A mí todo lo que sea ver al Unicaja y al Joventut en Badalona de nuevo lo firmo. Estamos en una competición de mucho nivel. Unicaja está haciendo una temporada de mucho mérito, a pesar de las lesiones. Hay muchos jugadores de Unicaja que están jugando y con todos los problemas que hay mejorar el equipo es de mucho mérito. Firmo que nos veamos en la Final Four, ya sea en la final o en las semis, pues me parece muy bonito", aseguraba Dani Miret hace pocos días.

Para que se pueda dar esta situación, el actual campeón de la BCL también deberá cumplir con su eliminatoria. Unicaja se enfrentará al ALBA Berlín, un viejo conocido de la Euroliga, aunque los malagueños contarán con el factor pista a favor, ya que quedaron primeros de grupo. De hecho, lo consiguieron este privilegio mediante una victoria contra el Joventut.

¿Y La Laguna Tenerife?

"En la Final Four, que es nuestro objetivo, tienes que jugar dos partidos de este nivel de 48 horas como el que jugamos ante el Barcelona y este de hoy. Me sirve para mandar el mensaje de que para ese momento tenemos que llegar en condiciones para poder competir en esa Final Four", valoró el técnico del Joventut.

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El otro equipo español, La Laguna Tenerife, se enfrentará al Galatasaray y también tendrá la posibilidad de jugar dos partidos en casa. Arrancan las primeras eliminatorias del baloncesto europeo, a la espera de que finalice la fase regular de la Euroliga y también se inicien las fases de play-ín y playoff.