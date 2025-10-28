La séptima fue la vencida para el Baskonia

El Baskonia logró su primer triunfo en la Euroliga en la séptima jornada del campeonato con un partido serio ante el Dubai Basketball, al que le faltó chispa y se vio superado por 92-85, tras 40 minutos constantes de los azulgranas y destellos defensivos.

Baskonia - Dubai BC (baloncesto, Euroliga), 28/10/2025 EUROLIGA BAS 92 85 DUB Alineaciones BASKONIA, 92 (26+15+23+28): Simmons (16), Villar (-), Diallo (14), Sedekerskis (11) y Diop (7) -cinco inicial-, Spagnolo (8), Luwawu-Cabarrot (25), Joksimovic (-), Diakité (7), Kurucs (2), Frisch (2) y Nowell (-). DUBAI BC, 85 (20+22+18+25): Wright IV (13), Bacon (6), Kondic (10), Petrusev (22) y Kabengele (5) –cinco inicial-, Bertans (19), Abass (-), Sanli (3), Armstrong (-), Prepelic (-) y Anderson (7).

Tras seis derrotas consecutivas, los de Paolo Galbiati tiraron de rabia y acierto de Tim Luwawu-Cabarrot, que volvió a liderar a los azulgranas con 25 puntos. Kobi Simmons con 16 puntos y 5 asistencias fue otra de las claves, además del trabajo en la pintura de Khalifa Diop.

Los exbaskonistas Davis Bertans y Flip Petrusev fueron los mejores en un Dubái que echó de menos más aportación en la pintura y que falló varios tiros abiertos.

Los azulgranas entraron al partido más sólidos y con más chispa que los árabes, que concedieron segundas opciones a los locales. La actividad de Khalifa Diop concedió las primeras rentas al Baskonia, pero los dubaitíes reaccionaron con los cambios del banquillo.

El nuevo quinteto de Paolo Galbiati también respondió desde la defensa y el acierto exterior, donde Mamadi Diakité tomó el relevo de Diop en la pintura para acabar por delante 26-20. La tercera falta de Kondic cambió los planes de Jurica Golemac que no daba con un quinteto que plantará cara defensivamente a un Baskonia cargado de confianza, que estiraba la renta hasta los 10 puntos, 35-25.

El entrenador baskonista apostó por jugar sin pívots y entre Petrusev y Bertans aprovecharon la coyuntura para endosar una parcial de 6-17 y darle la vuelta el marcador antes del descanso, 41-42. El Baskonia no encontró fluidez en la segunda fase del segundo acto y dilapidó una buena renta.

Tras el paso por vestuarios, los triples marcaron el ritmo del partido. Kobi Simmons y Tim Luwawu-Cabarrot anotaban cuando el Baskonia más lo necesitaba, mientras Wright IV se encargaba de desequilibrar en el uno contra uno y Justin Anderson recogía los rebotes ofensivos para mantener en el partido a los suyos.

Pero el cuarto triple de Luwawu-Cabarrot en este periodo mantuvo al Baskonia por delante, 64-60, que sufrió desde el tiro libre y entró cargado de faltas al último acto.

Los errores se sucedieron en los primeros compases de un desenlace cargado de dudas. Tras cinco minutos de errores y faltas innecesarias en uno y otro lado, los de Galbiati tuvieron más convicción en cada ocasión que buscaron el aro y recuperaron lo 10 puntos de renta, 78-68, a 4:30 del final.

Los dubiatís lo intentaron con el tiro de tres pero no acertó con los lanzamientos abiertos. Solo Davis Bertans estaba inspirado desde lejos, pero los de Golemac iban a contrarreloj. Un triple con falta de Kondic ajustó el partido, pero el Baskonia lo cerró desde el tiro libre, 92-85.