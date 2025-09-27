Baloncesto
La sensación del Eurobasket ficha por Partizan
Miikka Muurinen, la perla de la selección de Finlandia, jugará en la Euroliga la próxima temporada
EFE
El Partizan de Belgrado ha anunciado el fichaje del alero finlandés de 18 años y 2.10 metros Miikka Muurinen, quien firma un contrato por tres temporadas después de haber jugado la pasada campaña en la Arizona Compass Prep School y haber despuntado con su selección en el pasado Eurobasket.
En la máxima competición continental de selecciones Muurinen, apodado 'Slim Jesus' y que fue el jugador más joven de entre todos los que disputaron el torneo, anotó 6,6 puntos y capturó 1,9 rebotes en once minutos por noche, ayudando a los suyos a lograr la cuarta plaza tras caer en la lucha por el bronce ante Grecia.
Muurinen cuenta con pasado en España, pues en la temporada 2022-2023 jugó en el Zentro Basket, antes de poner rumbo a Estados Unidos para proseguir su carrera en la Christian High School de Wichita. Además, en marzo del 2024, disputó el Adidas NextGen Tournament de Dubai promediando 7 puntos, 5 rebotes, 1,5 asistencias y 1 tapón.
