¡Semana de dimisiones en la Euroliga! Obradovic se va de Partizan

El técnico Zeljko Obradovic ha dimitido como entrenador del Partizan de Belgrado, un día después de la contundente derrota sufrida en la Euroliga ante el Panathinaikos, informó este miércoles la prensa serbia.

A pesar de contar con un presupuesto récord este año, el tradicional club belgradense se encuentra con solo cuatro victorias y nueve derrotas, en la parte baja de la tabla de la Euroliga, lo que habría causado la dimisión Obradović, considerado uno de los mejores técnicos de Europa de las últimas décadas.

Por ahora, destaca la prensa serbia, no hay una confirmación oficial de la dimisión por parte del club.

Sin embargo, el portal deportivo "Mozzart Sport", que pertenece al patrocinador general del Partizan, también informó sobre la renuncia de Obradovic.

El entrenador de 65 años, en el pasado entrenador del Real Madrid y del Joventut, entre otros clubes europeos, regresó al Partizan en 2021 y, en su segunda etapa en Belgrado, ganó dos trofeos de la Liga regional ABA (2023 y 2025) y además un campeonato de Serbia (2025).

Según la prensa deportiva serbia, los hinchas del Partizan mostraron en las últimas semanas abiertamente su descontento, por ejemplo durante el reciente duelo frente al Fenerbahce de Estambul, cuando abuchearon a sus propios jugadores y abandonaron el 'Belgrade Arena' antes de que terminara el partido.

Andrea Trinchieri, sin trabajo desde que abandonó el Zalgiris lituano el pasado verano, podría asumir ahora el banquillo del Partizan, señala el portal de noticias Sportklub.

El técnico italiano ya había dirigido al Partizan entre 2018 y 2020.