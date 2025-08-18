Semana clave para Alberto Díaz, Scariolo y el Unicaja

Alberto Díaz afronta una semana clave para decidir su futuro más inmediato: el Eurobasket con la selección española o la pretemporada con el Unicaja. Debería ser una respuesta fácil después de que Sergio Scariolo contara con él para preparar la cita continental. Sin embargo, las molestias musculares con las que tuvo que parar el pasado 7 de agosto, en el Torneo Ciudad de Málaga, y los tiempos ajustados de la recuperación han colocado una incógnita sobre su convocatoria.

Alberto Díaz

El análisis que se hace ahora mismo de la situación va en función del día a día porque el seleccionador ha sido muy claro. Cualquiera de los lesionados estará jugando en Chipre el 28 de agosto, el día que empieza a competir España, siempre y cuando consiga entrenar en esta última semana de preparación que empieza este lunes. No se va a esperar a nadie porque cada jugador debe estar en perfectas condiciones en la lista de 12.

¿Estará Alberto Díaz? Esa es una de las grandes preguntas que se hacen en la selección y también en el Unicaja. El base no ha podido participar en ninguna de las dos derrotas contra Francia. Ahora tiene una semana por delante para, al menos, volver al trabajo en la pista. No parece que sea obligatorio estar presente en alguno de los dos últimos amistosos contra Alemania -jueves y sábado-, pero sí volver a coger ritmo en alguna de las sesiones previas.

Saint-Supéry también se lesiona

Por si fuera poco, no es la única encrucijada que afronta Scariolo en el puesto de base. Mario Saint-Supéry, a las puertas de competir en su primer gran torneo con la absoluta, se marchó el sábado del partido contra Francia en París sin poder apoyar su pie derecho por problemas en su tobillo. Sus condicionantes son los mismos, con la salvedad de que el plan ideal era haber competido contra los galos y Alemania para seguir cogiendo rodaje ante algunos de los mejores equipos de Europa

Así que el baloncesto malagueño ha pasado de soñar con dos jugadores prácticamente asegurados en el Eurobasket a tener ahora dos residentes preocupantes en la enfermería de la selección. Por lo pronto, en la capital francesa ya jugaron Guillem Ferrando e Isaac Nogués. Además, el excajista Darío Brizuela y Santi Aldama -al que se le ha visto tirar a canasta en solitario- también son duda para la última fase de la concentración. El que se lo va a perder es Alberto Abalde, ya de baja definida por lesión.

El Unicaja, a la espera

Mientras tanto, el Unicaja permanece a la espera y muy pendiente de lo que ocurra tanto en Madrid como en Bolonia. La decisión no está en las manos del club de Los Guindos, sino que su posición no es más que permanecer atento al estado físico de su jugador. Las pruebas médicas descartaron desde el principio cualquier lesión de importancia y será en ese último avión Alemania-Chipre cuando se decida, como muy tarde, si el base verde y morada formará parte de la selección.

En el peor de los casos para el jugador, volverá a Málaga mucho antes de lo previsto para formar parte de la pretemporada. Los jugadores están citados este lunes para las pruebas médicas y el jueves para comenzar con los entrenamientos. Ibon Navarro desearía poder contar con el capitán para empezar a hacer grupo, pero las esperanzas de Scariolo y el cuerpo técnico son claras.

Así que el capitán malagueño, España y el Unicaja afrontan una semana clave para decidir cuáles son los próximos pasos en el futuro de Alberto Díaz. Todas las partes cruzan los dedos para contar con el base en las mejores condiciones, ya sea para llevar el timón de la selección o para trabajar en Málaga.