La selección española, a resarcirse de su discreto arranque ante Portugal

La selección española de Sergio Scariolo no empezó con buen pie su preparación de cara al Eurobasket después de caer ante uno de los equipos más débiles de Europa, la selección portuguesa, que logró el martes la primera victoria en su historia ante España.

El cuadro luso sorprendió equipo español en el debut de la Selección en su preparación (74-76) después de un más que aceptable primer cuarto (27-14) aunque poco a poco, el conjunto de Scariolo se fue diluyendo para acabar jugando un horroroso cuarto final que les llevó a una derrota inesperada, un claro toque de atención a pesar de ser el primer encuentro de preparación.

"Tenemos mucha gente con muy poca experiencia de jugar momentos importantes en partidos internacionales. Alrededor del 70 por ciento del equipo”, explicó el seleccionador, que le quitó hierro al tropiezo inicial. “Portugal es un equipo muy físico, atlético, y ha jugado muy bien y ha tenido méritos para ganar. A ver si podemos quitarnos los nervios y la tensión en el siguiente partido", dijo.

Scariolo necesitó varios tiempos muertos para corregir aspectos del equipo ante Portugal / FEB

Ir cogiendo rodaje, el objetivo

Y es que la preparación va cogiendo forma y con apenas un entrenamiento este miércoles para corregir los primeros errores que se vieron ante Portugal, la selección afronta el siguiente compromiso este mismo jueves cuando el rival tendrá un poco más de entidad, como la República Checa, donde se espera la presencia de Tomas Satoransky

España necesita mayor aportación de jugadores como los blaugrana Willy Hernangómez y Mario Brizuela / FEB

El base blaugrana protagonizó un susto para su equipo después de lesionarse en el encuentro jugado ante España B, donde se impusieron los ‘cachorros’ españoles (80-75) y que no le permitió continuar. Su presencia este jueves ante el equipo de Scariolo no está confirmada aunque se espera que sea tan solo un pequeño contratiempo físico y no ponga en peligro su presencia en el Eurobasket.

España B se impuso a la República Checa ahora espera hacerlo el jueves el equipo de Scariolo / FEB

El técnico italiano tiene previsto seguir realizando probaturas con diferentes equipos en pista, consciente que no es fácil ensamblar un grupo con tantas novedades y con poca experiencia aunque es un riesgo que debe correr de cara al Eurobasket y conseguir la mejor aportación de más veteranos como Willy o Santi Aldama, hasta el último recién llegado como Mario Saint-Supéry.