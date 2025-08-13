Sekulic pone fin a su segunda etapa en el UCAM Murcia: así queda el cuerpo técnico

Blagota Sekulic ha puesto fin a su segunda etapa en el UCAM Murcia CB. La primera fue como jugador en la temporada 2011-2012. Y la última ha sido como ayudante de Sito Alonso durante tres campañas. El montenegrino ha decidido volver a su país y buscar en el futuro un equipo donde convertirse en el primer técnico. Y el club no va a buscar fuera para cubrir su puesto, como ha hecho en otras ocasiones.

Esta vez apuesta por la gente de la casa y asciende al puesto de segundo entrenador al cartagenero Lucas Pérez, de 32 años de edad, que llegó al staff técnico hace cinco temporadas y que comenzó en el mundo del baloncesto en el colegio Salesianos, del barrio de Los Dolores, donde ya con 13 años se inició en las funciones de ayudante de entrenador. Al UCAM llegó como tutor de la cantera tras pasar por el Estudiantes Cartagena, y posteriormente se convirtió en entrenador de las bases hasta que recibió la llamada de Sito para el primer equipo en el año del coronavirus, renunciando entonces a su puesto de profesor en un instituto.

A su vez, el griego Dimitris Tsesmetzis, quien llegó al club en la etapa de Fotis Katsikaris y que ya estuvo la campaña pasada desempeñando labores de scouting del primer equipo, desarrollo de técnica individual y preparación de partidos, ascenderá un puesto en el escalafón, mientras que otro técnico formado en la cantera que está por decidir, desempeñará ahora esas funciones a las órdenes de Sito Alonso.

El resto del cuerpo técnico se mantiene, con José Manuel Marín como preparador físico; Rogelio Diz y Pablo Ortín, como fisioterapeutas; y Carlos Grávalos y José Antonio Pangua, de delegados.

Nino Solana, en el U22

El equipo filial que participará en la Liga U22 que ha creado la ACB estará entrenado por Nino Solana, quien está trabajando en la cantera universitaria desde 2016. Con anterioridad pasó por el Basket Cartagena, Estudiantes y Jairis Alcantarilla, además de ser seleccionador regional.