Sekulic, optimista tras el debut del nuevo Barça: "Vamos por el buen camino"

El Barça de Aleksander Sekulic dio su primer paso en la pretemporada y venció al Morabanc Andorra en un amistoso solidario (96-101), donde el aficionado pudo disfrutar de los nuevos fichajes, excepto de Yoan Makoundou y Tosan Evbuomwan. El conjunto blaugrana inicia de este modo un curso en el que se esperan grandes cosas, pero antes tocará ser un equipo.

"Ha sido un gran partido, para esta parte de la temporada, porque solo llevábamos tres entrenamientos como equipo. Hemos podido ver qué tenemos que mejorar, a quién tenemos que enfrentarnos en liga", explicó el técnico esloveno tras el encuentro. El ganador se decidió en la prórroga, por lo que hubo una carga física algo mayor a la esperada. Pero el equipo reaccionó bien.

"Es positivo que los jugadores entiendan qué tipo de baloncesto van a encontrarse. Hemos tenido buenos tramos en el partido, aunque con demasiados bajones. Bajones dramáticos, hay que acabar con ellos. Tenemos extender los momentos buenos durante el partido. Creo que tenemos las respuestas para muchas facetas, estamos en el buen camino", zanjó.

Los jugadores más destacados en el partido fueron Joel Parra y Oliver Nkamhoua. También mostraron su capacidad anotadora tanto Stanley Umude (14 puntos) como Tyrese Martin (16 puntos). No saltó a pista el nuevo capitán de la plantilla, Kevin Punter, por temas de carga de trabajo. A pesar de las desconexiones, el equipo cuenta con varios nombres con gran capacidad anotadora.

El próximo jueves, el Barça se estrenará de manera oficial contra el mismo rival: el Morabanc Andorra. El conjunto blaugrana disputará la liga catalana, que contará con dos partidos en fase de grupos (el segundo contra Kids&Us Manresa) y, en caso de conseguir el acceso a la final, lucharía por el título contra el ASISA Joventut, el FIATC Girona o el iLERNA Lleida.

Después de jugar la liga catalana, será el turno de la Supercopa Endesa. Quedar finalista de Liga Endesa le ha permitido al Barça estar entre los cuatro participantes, junto a Valencia Basket, Baskonia y Asisa Joventut. Una vez se hayan disputado estos torneos, y el equipo ya lleve un rodaje, empezarán los platos fuertes: Anadolu Efes en Euroliga y Leyma Coruña en ACB.