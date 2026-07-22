Sekulic ya conoce a uno de sus grandes aliados en el Barça de basket

Aleksander Sekulic inicia una nueva etapa en los banquillos, aferrándose al timón del Barça de basket. El esloveno firma para las dos próximas temporadas, hasta junio de 2028, con el difícil papel de dar forma a un proyecto nuevo, una remodelación de la plantilla basada en numerosos fichajes y salidas. Aunque todo le venga de nuevo, tendrá a un viejo conocido en la plantilla.

No será el primer proyecto de Euroliga que lidere Sekulic, ya que el año pasado ocupó el banquillo del Dubai Basketball durante los últimos meses, aunque no se consiguió el objetivo de clasificarse para play-in en el primer año de la franquicia en el Viejo Continente. Lo que sí lograron fue el título de la Liga Adriática, algo que jamás habían conseguido a lo largo de su historia.

Antes también fue seleccionador de Eslovenia y coincidió con uno de los fichajes del Barça de basket para este curso: Josh Nebo. El interior, nacido en Houston, tiene nacionalidad eslovena y ha estado bajo las órdenes del que será su entrenador en Barcelona. Al menos existe una relación entre dos de los múltiples fichajes que está anunciando la sección en los últimos días.

Josh Nebo ya ejerce de culé / FCB

Aunque fiche por el Barça de basket, Sekulic mantendrá su cargo en la selección de Eslovenia, el cual ostenta desde el año 2020. Junto a él, el combinado esloveno logró el primer billete de su historia para unos Juegos Olímpicos, donde alcanzaron las semifinales, además de proclamarse campeones del Eurobasket 2017 cuando ocupaba el cargo de entrenador asistente.

"El proceso de reclutamiento en sí no es importante. Lo que importa es que Josh Nebo aceptó jugar con la selección eslovena. Todo lo demás es secundario. Buscábamos un jugador que se integrara bien al equipo y jugara junto a Luka Doncic, así que veremos qué tal lo hemos conseguido. Lo he visto jugar muchas veces y creo que nos será de gran ayuda", aseguraba sobre la nacionalización de Nebo en 2024.

Aleksander Sekulic, al frente de la selección de Eslovenia / EFE

Por tanto, Sekulic es un entrenador que puede potenciar en gran medida a Nebo en el Barça de basket. Ya lamentó su baja en el último Eurobasket. "Su club no le permitió jugar", informó en una rueda de prensa. Los números del pívot en Milán han sido muy buenos esta temporada, con un promedio superior a los 10 puntos por encuentro (10,2) y cinco rebotes (5,5).

¿Cómo es Sekulic?

Sekulic es un entrenador que prioriza el juego colectivo por encima de las individualidades. Sus equipos se caracterizan por mover bien el balón, generar ventajas a través de la circulación y encontrar el mejor lanzamiento posible, en lugar de depender constantemente del talento de una única estrella. Incluso cuando ha dirigido a jugadores como Luka Doncic en la selección eslovena, ha tratado de construir un sistema que potencie al grupo.

Le gusta sacar partido a pívots con capacidad para bloquear, continuar hacia el aro o generar espacios, por lo que perfiles como el de Josh Nebo encajan especialmente bien en su idea de juego. También apuesta por un ritmo relativamente alto cuando las circunstancias lo permiten, buscando correr tras rebote o recuperación, aunque sin renunciar a un baloncesto más pausado si el partido lo requiere.