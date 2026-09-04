Sekulic lo tiene claro: "No tengo miedo, todos sabemos que esta temporada es un gran reto"

Alexander Sekulic atendió a los medios de comunicación en Andorra, entre los que estaba SPORT, para valorar el inicio de temporada y las sensaciones antes de disputar el primer torneo importante de la temporada. También lo hicieron Juan Núñez y Kevin Punter, que será el capitán del equipo a partir de esta temporada. La plantilla está ilusionada y con ganas de romper la sequía de títulos.

"No tengo miedo, todos sabemos que es un gran reto para nosotros. Nuevo equipo, nuevos jugadores, nuevo entrenador. Pero esto es parte del trabajo y creo que con la mentalidad de los jugadores y de los entrenadores podemos superar estas dificultades de una manera positiva", inició el técnico esloveno, consciente de la importancia de este nuevo curso y del gran desafío que supone.

"Los jugadores están haciendo un buen trabajo, tienen buenas sensaciones, pero esto solo es el comienzo. Quiero agradecer a Encamp por tenernos aquí y hacernos sentir bien, y este es el primer paso para que podamos hacer nuestro trabajo de manera adecuada. Los jugadores necesitan conocerse, así que necesitamos que todos podamos trabajar hacia un objetivo común".

Juan Núñez atiende a SPORT / Dani Barbeito

También confirmó la baja de Evbuomwan. "Tosan tuvo una pequeña lesión con el combinado nacional. Espero que en menos de tres semanas ya esté con nosotros de nuevo. Uno de los desafíos de esta temporada es el de lidiar con las lesiones y será una parte importante, pero todos los equipos tienen problemas y lesiones".

"En la Supercopa quiero ver qué necesitamos mejorar, qué cosas necesitamos trabajar. Ha sido un período corto para establecer todo lo que queríamos hacer. A Punter lo hemos elegido como capitán, él conoce y entiende este papel. Con su experiencia, con su conocimiento del baloncesto, con sus cualidades, será un líder tanto dentro como fuera de la pista.

Kevin Punter, atendiendo a SPORT / Dani Barbeito

Juan Núñez describió la sensación que hay ahora mismo en el vestuario. "Sekulic nos pide que cuanto antes nos adaptemos como grupo mejor, que es un equipo prácticamente nuevo, y que a la vuelta de la esquina tenemos torneos muy importantes. Entonces, que nos adaptemos, que juguemos rápido y que estemos concentrados".

Punter, capitán

"Es muy importante estar juntos. Fuera de la pista puedes hacer cosas como grupo e ir conociéndote. Aquí en Andorra podemos conocernos un poco al convivir juntos. "Se ve que la energía del grupo es joven, es un juego alegre, rápido, divertido. Creo que la gente se lo va a pasar bien este año. En lo personal, el objetivo es sentirme bien físicamente, ayudar al equipo y poder disfrutar y hacer disfrutar con mi juego".

Por último, Kevin Punter se mostró muy feliz de ser el nuevo capitán de la plantilla. "Es un honor ser capitán del Barça. No pasa mucho, especialmente para los extranjeros. Cuando el entrenador me lo propuso, yo acepté. Tengo muchas ganas de liderar a estos chicos y ser un ejemplo. No trato de decirles lo que tienen que hacer ni nada por el estilo, solo ser un ejemplo para ellos. Es un honor y estoy muy feliz por ello"