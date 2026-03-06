Un segundo cuarto mágico de París deja sin opciones al Kosner Baskonia

Un segundo cuarto mágico de París Basketball dejó sin opciones a Kosner Baskonia, que pagó las numerosas ausencias de varios de sus jugadores y no controló el acierto exterior de los franceses, que ganaron 81-97 en la jornada 30 de la Euroliga.

BASK-PAR Euroliga BAS 81 97 PAR Alineaciones Kosner Baskonia, 81 (20+17+23+21): Simmons (12), Forrest (4), Radzevicius (3), Omoruyi (17) y Diakité (11) -cinco inicial-, Howard (2), Nowell (6), Villar (-), Luwawu-Cabarrot (13), Joksimovic (-) y Frisch (13). París Basketball, 97 (24+34+26+13): Robinson (19), Rhoden (16), Herrera (6), Cavaliere (-) y Dokossi (2) -cinco inicial-, Hifi (21), Hommes (6), Ouattara (3), Morgan (5), Stevens (11), Faye (2) y Willis (6).

Un 17-34 en el segundo parcial dejó sentenciado el choque a favor de los galos que cerraron el duelo con 17 triples anotados y alcanzaron rentas de hasta 24 puntos. Los locales hicieron un intento final y no arrojaron la toalla en un partido en el que los visitantes tuvieorn más energía e intensidad.

Como cabía esperar, el partido circuló a toda velocidad, tal y como proponen ambos conjuntos. Los ataques en pocos se sucedían y los lanzamientos de tres puntos se sucedían desde el inicio. Los parisinos abrieron la primera brecha desde el exterior. Nadir Hifi comenzó a aglutinar el juego galo a través de faltas y asistencias que sumaban para un París más activo.

Triples franceses

La actividad defensiva de Markquis Nowell marcó el camino de un Baskonia que tuvo problemas para defender el tiro de tres de los franceses que su fueron por delante en el primer cuarto, 20-24. Jared Rhoden tomó el protagonismo que no tuvieron ni Hifi ni Robinson y los galos se mantenían por delante ante un gris Baskonia, que no encontraba fluidez en ataque.

La diferencia se estiró hasta los 23 puntos a favor de los visitantes, mucho más serios e intensos, tras un parcial de 6-21 en seis minutos letales. Para entonces, París Basketball sumaba diez triples de 18 intentos, que dejaban en la lona a los azulgranas.

La escasez de efectivos obligó a Paolo Galbiati a jugar con quintetos más pequeños que su rival y antes del descanso, que dejó el marcador con un abultado 37-58, el lituano Gytis Radzevicius dio otro susto por un problema en un dedo.

Control parisino

Los franceses eran mucho más dinámicos que los baskonistas, demasiado empeñados en resolver sus ataques de forma individual. El intercambio de canastas no cambió el tono de un partido en el que los parisinos no se salieron del guion y mantuvieron su renta sobre los 20 puntos.

Radzevicius lanza a canasta en el duelo ante el París Basketball, donde solo aportó tres puntos / BASKONIA

El acierto de tres puntos le permitió al Baskonia creer en el regreso a un partido que se había puesto muy complicado, pero dos triples de Daulton Hommes, fueron un jarro de agua en la progresión de los hombres de Paolo Galbiati que tiraron más de corazón que de baloncesto.

La diferencia en el rebote seguía siendo abismal y las concesiones azulgranas fueron demasiadas. Así el partido entró en el último asalto con un 60-84 y el partido roto. El Baskonia tiró de orgullo en el cuarto final con el liderazgo de Kobi Simmons, Eugene Omoruyi y Stefan Joksimovic, muy aplicado en defensa.

Los de Galbiati remaron y Tabellini le encomendó el balón a Nadir Hifi, primero, y a Justin Robinson, después, sus hombres de confianza, para jugar más lento y que la arena cayera en el reloj. El Baskonia se acercó a los 12 puntos, pero cinco puntos consecutivos del base de París Basketball cerraron el partido para los franceses por un cómodo 81-97.