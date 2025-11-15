La segunda juventud de Faried que condenó al Madrid

El Real Madrid perdió este jueves su invicto en casa a costa del Panathinaikos (77-87). Un gran culpable de ello fue Kenneth Faried, que a pesar de haber llegado al PAO esta misma semana, dominó la pintura a su antojo.

A sus 35 años, el pívot estadounidense parece dispuesto a vivir una segunda juventud bajo las órdenes de Ergin Ataman. Hace tan solo cinco días aterrizó en Atenas, firmando un contrato de dos meses para remediar los problemas en el '5' de los verdes. El siete veces campeón de Europa tiene lesionados a Mathias Lessort, Richaun Holmes y Ömer Yurtseven, y por ello contrató a un Faried que estaba jugando en la liga de Taiwán.

El técnico otomano del Panathinaikos reconoció su satisfacción con el pívot tras el partido: "Es un jugador excepcional, no solo en el baloncesto sino también como persona, es muy positivo. Todo el mundo lo respeta. Ha tenido una grandísima carrera NBA. Le encanta jugar a este nivel, va a ser muy importante para nosotros en el futuro", aseguró.

También dejo claro que espera que pueda coincidir con el francés Mathias Lessort, que sigue lesionado: "Jugó como Lessort en estos dos partidos. Demostró que es un jugador de este calibre. Espero que esté sano, tenemos grandes bases, podemos sacarle el máximo partido. Espero que también juegue junto a Lessort", dijo de un Faried que acabó con 16 puntos, 8 rebotes y 19 de valoración.

El reencuentro con Rudy Fernández

Al término del partido se produjo un momento emotivo en los entresijos del Movistar Arena. Faried estaba en zona mixta atendiendo a los medios, cuando se cruzó con Rudy Fernández. Ambos coincidieron en Denver Nuggets, allá por 2012.

Tanto es así, que los primeros puntos de Faried en su larga trayectoria en la NBA, llegaron gracias a una asistencia de Rudy Fernández: "Siempre me decía que levantase la cabeza y siguiese trabajando. Él me dio mis primeros puntos en la NBA con un Alley-Oop", declaró el estadounidense.

El balear publicó un tweet en el que dejó claro el cariño que le guarda a Faried: "Un gran jugador y espectacular como persona!! Qué bueno verle".