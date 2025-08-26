Todas las sedes y pabellones del Eurobasket 2025

El Arena Riga, con capacidad para más de 11.000 espectadores, es el escenario donde se decidirá el próximo campeón de Europa. Además de disputarse la fase final del torneo, los partidos del grupo A, formado por Portugal, Estonia, Letonia, Turquía, Serbia y República Checa, también se llevarán a cabo allí.

También conocido como Xiaomi Arena, se utiliza sobre todo para el hockey sobre hielo, el baloncesto y para conciertos. Fue construido para ser utilizado como una de las sedes del Campeonato Mundial de Hockey sobre Hielo de la IIHF de 2006. Ha sido la sede del club Dinamo Riga de la Liga Continental de Hockey desde 2008. Durante años el Arena también ha acogido a muchos artistas de renombre de todo el mundo.