BALONCESTO
Todas las sedes y pabellones del Eurobasket 2025
El Eurobasket de este año tiene 4 sedes oficiales: Riga (Letonia), Limassol (Chipre), Tampere (Finlandia) y Katowice (Polonia)
El Eurobasket 2025 es la cuarta edición del campeonato continental en el que los partidos se disputarán en 4 sedes diferentes. Tras debutar este formato en 2015, España ha salida campeona en 2 de las 3 ocasiones hasta la fecha. Este año las ciudades y paísos correspondientes elegidos para acoger el Eurobasket son Limassol (Chipre), Tampere (Finlandia), Katowice (Polonia) y Riga (Letonia), donde se disputará la fase final.
Las sedes del Eurobasket 2025
Riga (Letonia)
El Arena Riga, con capacidad para más de 11.000 espectadores, es el escenario donde se decidirá el próximo campeón de Europa. Además de disputarse la fase final del torneo, los partidos del grupo A, formado por Portugal, Estonia, Letonia, Turquía, Serbia y República Checa, también se llevarán a cabo allí.
También conocido como Xiaomi Arena, se utiliza sobre todo para el hockey sobre hielo, el baloncesto y para conciertos. Fue construido para ser utilizado como una de las sedes del Campeonato Mundial de Hockey sobre Hielo de la IIHF de 2006. Ha sido la sede del club Dinamo Riga de la Liga Continental de Hockey desde 2008. Durante años el Arena también ha acogido a muchos artistas de renombre de todo el mundo.
Tampere (Finlandia)
Finlandia vuelve a ser sede del Eurobasket, tras su primera experiencia en 2017. A diferencia de este año en Tampere, entonces fue en Helsinki. Esta vez, el escenario elegido es el Nokia Arena, que cuenta con una capacidad de 13.000 espectadores. En dicha sede se jugarán los partidos del grupo B, que lo conforman la anfitriona Finlandia, Alemania, Reino Unido, Lituania, Suecia y Montenegro.
El Nokia Arena, también conocido localmente como Arena Cubierta de Tampere y cuya construcción finalizó el 3 de diciembre de 2021, fue construido para el Campeonato Mundial de Hockey sobre Hielo de 2022. El Nokia Arena es la casa de los equipos de hockey de Tappara e Ilves.
Limassol (Chipre)
El Spyros Kyprianou Athletic Center, ubicado en la ciudad costera de Limassol, al sur de Chipre, tiene una capacidad para 6.255 espectadores. Por lo tanto, es el pabellón más pequeño de este Eurobasket. Acogerá los partidos del grupo C entre Chipre, Italia, Georgia, España, Grecia y Bosnia y Herzegovina.
Inaugurado a finales de 2005, lleva el nombre del difunto presidente de Chipre, Spyros Kyprianou, y es el pabellón más grande del país. Ya ha acogido importantes eventos deportivos, como el partido de baloncesto All-Star EuroChallenge de la FIBA entre 2006 y 2008.
Katowice (Polonia)
El Spodek Arena de la ciudad polaca de Katowice es la cuarta y última sede del Eurobasket 2025. Con un aforo para 11.000 personas, fue designada en marzo de 2023 como sede del Grupo D, formado por Islandia, Francia, Eslovenia, Polonia, Bélgica e Israel. Inicialmente, el plan de FIBA incluía a Ucrania como uno de los organizadores. Sin embargo, debido a la guerra, fue Polonia quien asumió ese lugar y será la tercera vez que este país acoge partidos de un EuroBasket tras las ediciones de 1963 y 2009.
El Spodek fue inaugurado en 1971. Además del domo principal, el complejo del recinto incluye un gimnasio, una pista de hielo, un hotel y tres grandes estacionamientos. Es el pabellón más grande de toda Polonia. El Spodek es utilizado principalmente para partidos de hockey sobre hielo, aunque también es sede de numerosos eventos culturales y comerciales, siendo los conciertos musicales eventos no deportivos muy comunes.
