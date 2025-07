Los secretos del cambio físico del 'nuevo' Doncic: "No puedo parar"

La estrella de Los Angeles Lakers, Luka Doncic, ha reaparecido con un sorprendente cambio físico que ha dejado a todos atónitos. En repetidas ocasiones, el jugador, que ha sido objeto de críticas por su aspecto físico, ha dado una entrevista en la revista Men's Health donde ha revelado la clave de sus nuevos hábitos saludables.

Más fuerte, más fino y más definido ha sorprendido a todos. Con 1,98 metros de altura, Doncic juega en la posición de base y en la entrevista que concedió confesó lo siguiente: "Ser lo mejor que pueda ser y cuidarme. Este año dimos un gran paso, pero esto es solo el comienzo. Necesito seguir adelante", declaró Luca.

Dos entrenos diarios y una dieta sin gluten baja en azúcar, han sido claves para la transformación física. Este verano el jugador esloveno inició un plan muy detallado que comentó a la revista. Este consiste en un "ayuno intermitente pensado para reducir la inflamación y ayudar a su cuerpo a recuperarse mejor". Además, de "dos comidas ricas en proteínas y un batido de proteínas", pero sin poder ingerir esa comida hasta que "no haya completado su entrenamiento matutino de 90 minutos", detallaba Doncic.

Por lo que hace a los entrenamientos, su equipo y él se han centrado en "el juego de pies y la desaceleración". El fisioterapeuta de Doncic, Javier Barrio, comentó cómo había visto los avances de Luka: "Su fuerza excéntrica es muy buena. Es impresionante, tiene piernas increíblemente fuertes. Además, su centro de gravedad es muy bajo. Así que cuando está en su posición, cuando se agacha, es muy difícil moverlo", añadió.

"Solo, visualmente, diría que todo mi cuerpo se ve mejor", dijo Luka en la entrevista. El verano pasado, comentarios como "gordo" o que estaba "fuera de forma" no sorprendían al jugador. Este verano ha tenido más tiempo para practicar otros deportes como el pickleball o el pádel, disciplinas que le han ayudado a fortalecer aductores, glúteos y tobillos con el juego de pies. "No puedo estar sin el baloncesto. Pero cuando era pequeño, practicaba muchos deportes". Para añadir: “No todo es saltar alto. Creo que soy muy atlético en otras cosas”, dijo a la revista Men’s Health.

"Si me detengo ahora, habrá sido en vano. Cada verano me esfuerzo al máximo para trabajar en diferentes cosas. Obviamente, soy muy competitivo. Este verano fue un poco diferente, ¿sabes?... Me motivó a ser aún mejor. Era un ahora o nunca", explicó el jugador a Men's Health, después de haber recibido duras críticas al final de la temporada.

Como referentes de esfuerzo y sacrificio menciona a grandes deportistas. "Soy competitivo, quiero mejorar. Jordan y Kobe se sacrificaron mucho. Tiene las cosas claras: "Dar lo mejor de mí, cuidarme. Este año, con mi equipo, creo que dimos un gran paso. Pero esto es solo el principio. Necesito seguir adelante. No puedo parar". Sabrá si todo el esfuerzo ha valido la pena cuando se mida con Eslovenia en el torneo clasificatorio del EuroBasket.