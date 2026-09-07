Después de cinco temporadas en Alvark Tokyo, Sebas Saiz abre un nuevo capítulo en Japón. El internacional español jugará esta temporada en Osaka Evessa, su cuarto equipo desde que aterrizó en el país en 2019 y con el que afrontará el estreno de B.PREMIER.

Sebas, junto a sus nuevos compañeros en Osaka / @sebassaiz

El madrileño pone así fin a una larga etapa en Tokio, donde se había convertido en uno de los jugadores importantes de Alvark. La pasada temporada volvió a demostrarlo con 17,3 puntos y 7,3 rebotes de media, siendo titular en los 59 partidos que disputó y firmando un 57,8% en tiros de campo.

Ahora cambia Tokio por Osaka y llega a un proyecto que también presenta varias novedades. “Estoy muy ilusionado por unirme a Osaka Evessa esta temporada. Tengo muchas ganas de llegar y conocer a sus apasionados aficionados”, aseguró Saiz después de hacerse oficial su incorporación.

Un Osaka con caras nuevas

Saiz será una de las caras nuevas de un Osaka Evessa que ha movido piezas durante el verano. Junto al español llega James Palmer Jr., escolta estadounidense procedente del Galatasaray y con experiencia tanto en Europa como en la G League.

También se incorpora Song Kyo-Chang, internacional surcoreano de 2,00 metros que hasta ahora había desarrollado toda su carrera profesional en su país. En Osaka continuará también Volodymyr Gerun, internacional ucraniano y viejo conocido del baloncesto español tras sus etapas en Barça B, Breogán, Unicaja o Betis.

Desde el club tienen claro qué esperan del internacional español. Shota Konno, general manager de Osaka Evessa, definió a Saiz como “uno de los mejores interiores de la liga” y destacó su capacidad para ser decisivo en partidos importantes.

Pero en Osaka no se fijaron únicamente en sus números. “Su mayor atractivo no es solo su capacidad anotadora. Su gran movilidad y su intensidad encajan perfectamente con la cultura 'dog fight' que buscamos”, explicó Konno.

Los playoffs, el gran reto

Osaka buscará esta temporada regresar a los playoffs. El propio Saiz habló de ello cuando el club anunció su fichaje. “Lucharemos duro para conseguir nuestro objetivo de llegar a los playoffs”, aseguró el internacional español.

La plantilla de Osaka Evessa para esta temporada / @osaka_evessa

El madrileño tendrá un papel importante en ese intento. Llega después de promediar 17,3 puntos y 7,3 rebotes con Alvark y con siete temporadas de experiencia en el baloncesto japonés a sus espaldas.

Será, además, una temporada diferente a las anteriores. Saiz llegó a Japón en 2019, apenas tres años después de la creación de la B.LEAGUE, y desde entonces ha vivido la evolución de la competición desde dentro. Ahora lo hará en Osaka y en el primer año de B.PREMIER.

Noticias relacionadas

La nueva temporada del baloncesto japonés arrancará el próximo 22 de septiembre, con el duelo entre Alvark Tokyo y Ryukyu Golden Kings que dará el pistoletazo de salida a la nueva competición.