Scottie Wilbekin, leyenda de la Euroliga, abandona el Fenerbahçe tras una etapa de éxitos y lesiones

El Fenerbahçe de Estambul confirmó la salida del base Scottie Wilbekin, según anunció en un comunicado este lunes. Wilbekin, de 32 años, disputaba su cuarta temporada con el Fenerbahçe tras incorporarse al club en el verano de 2022.

Una lesión del ligamento cruzado anterior sufrida en la primera jornada de la temporada 2024-25 lo apartó de las canchas durante el resto de la campaña, una temporada que, sin embargo, culminó con éxito al conquistar su primer título de la Euroliga cuando el Fenerbahçe se alzó con el campeonato en 2025. Las lesiones lo limitaron a tan solo seis apariciones esta temporada.

"Nuestro equipo masculino de baloncesto Fenerbahçe Beko y Scottie Wilbekin, quien se unió a nuestra plantilla en la temporada 2022-23 y fue clave en numerosos logros durante sus cuatro temporadas vistiendo nuestra camiseta a rayas, han acordado mutuamente separar sus caminos", rezaba un comunicado del club.

Agradecimiento al jugador

"Agradecemos a Scottie Wilbekin sus contribuciones a nuestro equipo y le deseamos mucho éxito en la siguiente etapa de su carrera", decía la nota.

Esta fue la décima temporada de Wilbekin en la Euroliga. Jugó dos temporadas con el Darussafaka entre 2015 y 2017, cuatro temporadas con el Maccabi Rapyd Tel Aviv entre 2018 y 2022, y desde entonces militaba en el Fenerbahçe.

Tras 248 partidos en la Euroliga, sus promedios de carrera son de 13,0 puntos, 2,0 rebotes, 3,3 asistencias y 1,2 robos por partido. Wilbekin ocupa el puesto 20 en la lista histórica de máximos anotadores con 3225 puntos, el cuarto en triples anotados con 619 y el decimosexto puesto (empatado) en robos con 287.