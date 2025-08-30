Schröder denuncia cánticos racistas en el Eurobasket: "Hicieron ruidos de mono"

Alemania no conoce la derrota en lo que va de Eurobasket. La vigente campeona del mundo avanza a paso firme en la fase de grupos del Europeo que se está celebrando en Tampere (Finlandia), y este sábado sumaron el tercer triunfo en el torneo tras superar a la Lituania de Rokas Jokubaitis por 88-107. Con la victoria, se convirtieron en la primera selección clasificada ya de manera matemática para los octavos de final.

El exazulgrana fue el mejor en el combinado de Rimas Kurtinaitis gracias a sus 20 puntos y siete asistencias, si bien es cierto que también acumuló cinco pérdidas. Pero no fue suficiente para detener el arsenal ofensivo de la selección que dirige Álex Mumbrú, en la que hasta tres jugadores se fueron por encima de los 20 puntos.

Brillaron las tres estrellas alemanas

Tres sospechosos habituales, y tres de las grandes estrellas de Alemania como son Franz Wagner (24), Daniel Theis (23) y Dennis Schröder (26).

Dennis Schröder anotó 26 puntos en la victoria germana ante Lituania / FIBA

El base de los Sacramento Kings fue protagonista de un lamentable incidente racista que se produjo durante el choque, tal y como reconoció el mismo Schröder durante el descanso, apuntando hacia una parte de la afición lituana.

La denuncia de Schröder

"Hay un gran ambiente, los aficionados lituanos siempre viajan con el equipo, pero desafortunadamente, en el entretiempo, hicieron ruidos de mono. Y eso es algo que realmente no puedo aceptar. El racismo en este mundo no tiene cabida. Sin embargo, fue un buen partido. Creo que algunos aficionados tuvieron que abandonar las gradas por la seguridad. Creo que también se informó al respecto".

"Eso simplemente no tiene cabida en este deporte, ni siquiera en el fútbol. Con Vinicius Junior, lo he visto pasar constantemente. Pero para mí, hoy fue la primera vez que lo viví con los lituanos, y es triste", comentó Schröder a MagentaSport.

Indignación total en los representantes de ambas selecciones

El episodio fue presenciado por Linas Kleiza, exjugador lituano y actual director de la selección. No dudó en avisar al personal de seguridad para que tomasen medidas, tal y como informa el portal 'Basketnews'. Además, Mindaugas Balciunas, presidente de la Asociación Lituana de baloncesto, explicó a través de un comunicado que "era completamente inaceptable y que iba en contra de los valores del baloncesto y de nuestra sociedad".

También se pronunció con un comunicado la Federación Alemana de baloncesto, en palabras de su presidente, Ingo Weis: "Esto es completamente inaceptable para nosotros. No hay cabida para este tipo de comportamiento en ningún lugar, y mucho menos en el baloncesto, que es un deporte colorido, diverso y abierto. Apoyamos plenamente a Dennis, comprendemos su profunda conmoción y nos dirigiremos firmemente a los organizadores para garantizar que incidentes como este no se repitan". El incidente empañó el logró conseguido por Schröder, que superó los 500 puntos totales en el Eurobasket. Tan solo Dirk Nowitzki (1052) es el jugador alemán con mayor anotación histórica en los Europeos.