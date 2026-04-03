BALONCESTO
Scariolo se fue de Vitoria cabreado: "No hemos sabido rematar la faena"
El técnico del Madrid mostró su malestar por dejar pasar la oportunidad de una victoria importante ante un Baskonia que no se jugaba nada (98-96)
El entrenador del Real Madrid, Sergio Scariolo, confesó tras perder ante Kosner Baskonia que se fue “bastante cabreado” porque no supieron “rematar la faena” con siete puntos de ventaja y menos de dos minutos para el final.
El italiano apuntó en rueda de prensa que “es bastante frustrante perder así”. “Hemos tenido 20 puntos de diferencia en la valoración y hemos perdido porque las últimas posesiones ofensivas y defensivas no las hemos jugado bien”, subrayó el técnico del equipo blanco.
“No es la primera que nos pasa y tenemos que reflexionar sobre ello”, expresó Sergio Scariolo, que puso el foco en la presión de los últimos tiros del rival, en mejorar la ejecución de los últimos ataques o evitar faltas a final de tiempo. “Son errores de concentración”, remarcó y no quitó mérito al Baskonia. “Me fastidia bastante”, admitió.
"Más dureza"
“Nos ha pasado en dos o tres ocasiones y ganando la mitad nos pondría arriba del todo en la clasificación”, dijo y reclamó “un nivel superior de dureza y control”.
“Quiero ver el equipo de todos los partidos pero con capacidad de jugar algo mejor el final. Falta concentración y atención a los detalles”, consideró el entrenador del Real Madrid que destacó a Usman Garuba en la defensa de su equipo.
Preguntado por los minutos que estuvieron Campazzo y Tavares en el banquillo, respondió que tenían problemas de faltas. “Los partidos no se ganan en el segundo o tercer cuarto, se ganan en el último cuarto y tiene que estar la gente fresca sin problemas de faltas”, indicó.
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