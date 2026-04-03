Scariolo se fue de Vitoria cabreado: "No hemos sabido rematar la faena"

El entrenador del Real Madrid, Sergio Scariolo, confesó tras perder ante Kosner Baskonia que se fue “bastante cabreado” porque no supieron “rematar la faena” con siete puntos de ventaja y menos de dos minutos para el final.

El italiano apuntó en rueda de prensa que “es bastante frustrante perder así”. “Hemos tenido 20 puntos de diferencia en la valoración y hemos perdido porque las últimas posesiones ofensivas y defensivas no las hemos jugado bien”, subrayó el técnico del equipo blanco.

“No es la primera que nos pasa y tenemos que reflexionar sobre ello”, expresó Sergio Scariolo, que puso el foco en la presión de los últimos tiros del rival, en mejorar la ejecución de los últimos ataques o evitar faltas a final de tiempo. “Son errores de concentración”, remarcó y no quitó mérito al Baskonia. “Me fastidia bastante”, admitió.

El Madrid no supo atar la victoria ante Kosner Baskonia cuando la tuvo en la mano / MADRID

"Más dureza"

“Nos ha pasado en dos o tres ocasiones y ganando la mitad nos pondría arriba del todo en la clasificación”, dijo y reclamó “un nivel superior de dureza y control”.

“Quiero ver el equipo de todos los partidos pero con capacidad de jugar algo mejor el final. Falta concentración y atención a los detalles”, consideró el entrenador del Real Madrid que destacó a Usman Garuba en la defensa de su equipo.

Preguntado por los minutos que estuvieron Campazzo y Tavares en el banquillo, respondió que tenían problemas de faltas. “Los partidos no se ganan en el segundo o tercer cuarto, se ganan en el último cuarto y tiene que estar la gente fresca sin problemas de faltas”, indicó.