Scariolo: “Nuestra tristeza viene por las lesiones, que no parecen fáciles”

A Sergio Scariolo se le tuerce el gesto cada vez que sale a la palestra los problemas físicos de sus jugadores, que añadió ayer a la lista a dos más, Alberto Abalde y Mario Saint-Supéry, sin conocer todavía el alcance de sus problemas ni el tiempo que les llevará de baja y que les obligó a dejar el segundo encuentro amistoso ante Francia en el que cayeron en el último cuarto.

Para el seleccionador, es muy difícil mantener la preparación al máximo nivel cuando cuenta con hasta cinco jugadores fuera de servicio para los problemas físicos, y algunos de ellos vitales en los esquemas del entrenador como Santi Aldama o Alberto Díaz.

“Nuestra tristeza viene por las lesiones, que no parecen fáciles”, decía el seleccionador después de la derrota ante Francia en París. “Ya contamos con muchas bajas y jugadores jóvenes, es lo que tenemos ahora mismo”, comentaba resignado.

Scariolo se rompe los cuernos para tratar de lograr un equipo competitivo de cara al Eurobasket a pesar de los problemas de lesiones / FEB

"Necesitamos continuidad"

“Necesitamos continuidad y eso depende de la profundidad de la plantilla, y las lesiones, pero tenemos señales positivas”, dijo el italiano, tratando de encontrar los ‘brotes verdes’ en una situación complicada como la que vive el equipo.

Scariolo tiene que mirar hacia adelante, cuente con los jugadores que cuente, y el segundo test ante Francia le gustó mucho la actitud del equipo a pesar de que no aguantó el ritmo francés en los cinco minutos finales.

Al técnico no le importa el resultado de los amistosos, solo cómo trabaja el equipo a pesar de las bajas que arrastran / FEB

“Los resultados de estos partidos no cuentan prácticamente nada para mí, pero para la moral del equipo sí. Tenemos que recibir una inyección de moral igualmente por el gran partido que hemos hecho", dijo Scariolo que espera ver evolución en los dos amistosos finales ante Alemania, este próximo jueves y domingo y quizá pueda recuperar a alguno de los lesionados.