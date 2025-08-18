Suscripción

Scariolo toma aire con el regreso de Aldama y Brizuela

Ambos jugadores fueron la novedad en el entrenamiento de este lunes, por lo que el seleccionador parece que podrá contar con ellos de cara al doble duelo ante Alemania

Scariolo ya pudo entrenar este lunes con Brizuela y Aldama, que estaban apartados por lesión

Scariolo ya pudo entrenar este lunes con Brizuela y Aldama, que estaban apartados por lesión / FEB

Madrid

La selección española de baloncesto regresó este lunes a los entrenamientos en las instalaciones de la Ciudad Real Madrid en Valdebebas, con las novedades del ala-pívot Santi Aldama, ausente en todos los partidos de preparación por molestias físicas, y del escolta Darío Brizuela, baja en el partido contra Francia del pasado sábado por una sobrecarga.

Además, los recién llamados Lucas Langarita y Álvaro Cárdenas también se ejercitaron con el resto del grupo, que continúa a la espera de Alberto Díaz, todavía ausente en los entrenamientos, según informó la Federación Española de Baloncesto (FEB) en sus redes sociales y pudo confirmar EFE.

Aldama fue una de las grandes novedades de España en el entrenamiento de este lunes

Aldama fue una de las grandes novedades de España en el entrenamiento de este lunes / FEB

La selección prepara su próximo compromiso amistoso ante la selección de Alemania, entrenada por el español Álex Mumbrú, este jueves en el Movistar Arena de Madrid, en un encuentro que enfrentará a las dos últimas campeonas del mundo -España en 2019 y Alemania en 2023-.

El equipo de Sergio Scariolo se encuentra con un balance negativo de tres derrotas, dos de ellas ante Francia y otra ante Portugal, y una victoria, ante República Checa, en su preparación hacia el Eurobasket, que se disputará del 27 de agosto al 14 de septiembre en las sedes de Chipre, Finlandia, Polonia y Letonia.

