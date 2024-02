Scariolo: "Tendremos que emplearnos realmente a fondo para ganar a Bélgica"

Sergio Scariolo, seleccionador español de baloncesto, advirtió de los peligros que entraña la visita a Bélgica este domingo, en el segundo partido de clasificación para el Eurobasket 2025, y recordó que es uno de los tres equipos que ha podido ganar a España en los últimos dos años además de Letonia y Canadá.

La derrota sufrida en Zaragoza ante Letonia no complica la clasificación, pero avisó que nadie piense que Bélgica será una perita en dulce para el combinado español.

"Bélgica es uno de los pocos equipos, de los 3 junto a Letonia y Canadá, que nos ha ganado en los últimos dos años y somos conscientes de que jugamos fuera de casa y contra un rival que viene de jugar un muy buen partido en Eslovaquia en el primer turno de las ventanas y de que tendremos que emplearnos realmente a fondo para poder conseguir la victoria", explicó en unas declaraciones facilitadas por la Federación Española de Baloncesto (FEB).

Desde Guadalajara, donde la selección española preparó este sábado su próximo compromiso, Scariolo quiso matizar sus últimas declaraciones, en los que se quejaba de que los internacionales españoles tuviesen tan poco protagonismo en sus respectivos equipos.

"Merecen más minutos"

"El disgusto es que la mayoría de los jugadores no jueguen o tengan un protagonismo muy bajo en sus clubes, quizás el matiz sería que estoy disgustado de que no se merezcan encontrar sitio en sus clubes, eso lo tienen que mirar en su casa y tener claro de que no tengo ninguna duda de que si un jugador crece, sube de nivel, trabaja y compite, casi obliga a sus clubes a darle ese espacio", explicó el técnico italiano.

Por tanto, considera que la clave está en que sus jugadores demuestren "ambición y ganas de poner en discusión" las jerarquías establecidas en los clubes "para poder ganarse ese espacio que es indispensable para que puedan competir a nivel internacional y crecer en experiencia y que podamos tener un número mínimo de jugadores que puedan competir al nivel máximo internacional".

Dicho mensaje lo dirigió "a todos" los jugadores, a los que recordó que "no basta con encontrar un sueldo por ser un cupo o por estar dentro de una plantilla profesional y tener un buen nivel de vida, sino que no hay que no conformarse, hay que ser ambiciosos y luchar por el sitio".