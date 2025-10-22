Scariolo sentencia a Bruno Fernando: el Madrid se lanza al mercado en busca de un pívot

La temporada 25/26 apenas lleva un mes en marcha, pero en el Real Madrid no están dispuestos a perder más tiempo y se preparan para acometer un movimiento importante en la plantilla.

Se trata del juego interior del equipo, y una salida al mercado para fortalecer la posición de '5', en la que Bruno Fernando, lejos de disipar las dudas con su pobre rendimiento en este arranque de curso, sigue muy perdido en la pizarra de Sergio Scariolo.

Sin aprovechar la oportunidad

En el último partido de Liga Endesa, sin Edy Tavares en la convocatoria, al pívot angoleño se le abrió una excelente oportunidad para reivindicarse. Pero ante San Pablo Burgos, Fernando tan solo jugó nueve minutos y 44 segundos en los que firmó unos discretos cuatro puntos y cuatro rebotes.

Bruno Fernando, en un partido de Liga Endesa ante San Pablo Burgos / ACB Photo - Sara Gordon

Ante ese pobre desempeño y todo el ruido sobre su futuro, Scariolo no lo convocó para el partido de este miércoles (20:05h CET) en Belgrado ante Maccabi. Una decisión que alimentó todos los rumores de una situación que ya vive un nuevo paso.

En el mercado a por un pívot

Y es que el Real Madrid se encuentra en el mercado para encontrar un reemplazo de Bruno Fernando. Con Usman Garuba, Izan Almansa y el propio Tavares, el club blanco busca apuntalar el juego interior. El rendimiento del caboverdiano no deja dudas, y un año más sigue siendo uno de los puntales del proyecto. Por su parte, Garuba sigue evolucionando a fuego lento, y su impacto en el equipo todavía no es el suficiente para pensar en él como un recambio de garantías para Tavares, y Almansa va por buen camino aprovechando sus oportunidades, pero todavía está muy verde.

Trey Lyles ha arrancado a gran nivel su andadura en el Real Madrid / ACB Photo - Sara Gordon

Las apuestas del Madrid por Chuma Okeke y Trey Lyles al '4' han salido muy bien, y ambos jugadores ya son dos de las referencias ofensivas tanto en Euroliga, como en ACB en el caso de Lyles. Ahora bien, estos dos perfiles son extracomunitarios, al igual que Gabriel Deck. Una situación que supone un handicap para Scariolo en los partidos de Liga Endesa, en los que debe hacer un descarte.

Un condicionante para fichar

Bruno Fernando es angoleño, y como jugador 'cotonou', no ocupa plaza de extracomunitario. De cara a ese movimiento en el juego interior, el tema de los 'extras' es un importante condicionante, ya que se antoja bastante improbable que el Real Madrid se lance a por un cuarto jugador de estas características, teniendo que dejar a dos fuera de convocatoria en cada choque nacional. En Euroliga no hay limitación en este sentido.

Bruno Fernando tiene los días contados en el Real Madrid / ACB Photo - Sara Gordon

Algunos nombres disponibles

Con el inicio de la NBA, son varios los jugadores que han sido cortados por sus franquicias y que podrían encajar en el conjunto blanco por su cualidad de no extracomunitarios. El mercado ofrece perfiles como el de Alex Len (32 años, 2,13 m.), Olivier Sarr (26 años, 2,08 m.), Mo Bamba (27 años, 2,13 m.) o Skal Labissière (29 años, 2,11 m.). Además, también está como agente libre Precious Achiuwa (26 años), si bien es cierto que con sus dos metros y tres centímetros es más un '4' que un '5'.