Scariolo se rinde a Sergio De Larrea

Sergio Scariolo es un enamorado del baloncesto de su tocayo Sergio De Larrea, lo demostró con los galones que le dio la Selección Española y en cada declaración siempre que le preguntan por el jovencísimo base de Valencia Basket.

Durante las semanas del Eurobasket, el entonces seleccionador español ya elogió en más de una ocasión a Larry, llegando a expresar, sobre él y el resto de jóvenes como Saint-Supéry, que "el futuro es brillante. Otro estará al frente del equipo, pero recomiendo a estos jugadores estar juntos y mantener el amor por esta camiseta".

Este domingo, en la final de la Supercopa que Valencia Basket le ganó al Real Madrid, el ahora entrenador del conjunto blanco también le dedicó unas palabras a De Larrea, que hizo historia consiguiendo el MVP de la final con solo 19 años. "Felicitar al Valencia por esta victoria merecida. Tiene mucho mérito. Felicito a De Larrea (MVP del torneo), si tenía que ser uno el que nos mataba deportivamente, me alegro que haya sido él", comenzó el técnico italiano, que también subrayó la actitud de su equipo.

Declaraciones sobre el partido y su equipo

El entrenador del Real Madrid, Sergio Scariolo, felicitó al Valencia Basket por ganar este domingo de forma "merecida" la Supercopa ACB (94-98) y destacó que su equipo "luchó hasta el final" y le penalizó que sus jugadores todavía "se conocen poco y tienen mecanismos débiles".

"Mis jugadores han luchado hasta el final. Yo, a falta de 3 minutos, podría haber quitado a Edy Tavares, porque esa quinta falta fue finalmente decisiva, pero como siempre, a posteriori, acertamos todos", reconoció, aunque instó a su equipo a "resetear rápidamente desde la tristeza de no haber ganado".

"Somos un equipo que se conoce poco y con mecanismos débiles. Los tiempos del pase y bloqueos, la tranquilidad de dar un pase extra y no tener ansiedad de tirar una canasta. Hemos hecho solo un entreno con el equipo completo y tenemos un amplio margen de mejora", incidió.

Para Scariolo no hay tiempo para lamentaciones. "En 48 horas empezamos con la Euroliga y esto no para", señaló, y mostró su deseo de que "cuando se pierdan partidos, que se perderán, que al menos se compita hasta el último momento".

"Me ha gustado la manera de competir y el haber sido capaces de no perder nunca la cara al partido, pero no puedo decir algo específico que no me guste, casi todo tiene que mejorar. Son muchas cosas que no se ejecutan a lo largo de 40 minutos. Tenemos que llegar a una continuidad", argumentó el preparador italiano.

Por último, valoró el debut del ala-pívot canadiense Trey Lyles: "No compite desde hace meses, y nunca a nivel europeo. Y lo hace en una final, que a nivel de experiencia es un salto triple mortal. No lo ha hecho mal, pero lógicamente tiene que acoplarse al equipo, necesita rodaje físico y entender los detalles del juego europeo y nuestros sistemas".

Vía: Superdeporte