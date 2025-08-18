Scariolo tiene que recurrir a más ‘cachorros’ para preparar el Eurobasket

Sergio Scariolo tuvo una visión casi celestial cuando decidió crear la España B pensando en su futura llegada al equipo nacional. Aunque las circunstancias han obligado al seleccionador a meter en acción antes de lo que pensaba a algunos de esos jugadores que están creciendo a la sombra del equipo nacional, pero que ya los necesita ahora.

Y es que Scariolo, con las bajas que acucian al equipo nacional, y con la baja definitiva de Alberto Abalde tras su rotura muscular del pasado sábado, no ha tenido más remedio que tirar de dos jugadores más para preparar en condiciones el torneo europeo, aunque sigue con las incógnitas de otros cuatro jugadores, todavía entre algones.

Ante la situación dramática de lesiones que vive el equipo, Scariolo no ha dudado de echar mano de otros dos jugadores de España B, Lucas Langarita y Álvaro Cárdenas, que reforzarán los entrenamientos esta semana con vista a los dos encuentros amistosos ante Alemania y quién sabe, si alguno acabará formando parte de los 12 que inicien el Eurobasket en Chipre el próximo 28 de agosto.

Ante tantas bajas, Scariolo necesita más jugadores para preparar con calidad el Eurobasket / FEB

Ya son cuatro de España B

Además de Guillem Ferrando y Isaac Nogués que ya llevan trabajando con la selección y que ya disputaron minutos ante Francia, ahora les ha tocado a estos dos meterse en la piel del primer equipo para tratar de ayudar en el trabajo en Madrid.

Tanto Langarita como Cárdenas ya estuvieron a las órdenes de Jaume Ponsarnau en el trabajo de España B, que se inició al mismo tiempo que el equipo nacional, y que también disputaron dos amistosos ante Portugal y República Checa, los mismos que ‘La Familia’.

Scariolo ya hizo debutar a Isaac Nogués ante Francia, y ahora añade otros dos jugadores al trabajo de la selección / FEB

Lucas Langarita se formó en el Casademont Zaragoza aunque la última temporada estubo cedido en el Oviedo, mostrando un interesante progreso que no pasó desapercibido a Scariolo, que siempre lo tuvo en el radar de los futuribles para España.

Cárdenas, de la NCAA a la selección

Por su parte, Álvaro Cárdenas ha estado evolucionando en Estados Unidos, concretamente en la universidad de San José Satet y Boise State, que le ha llevado a firmar por el Valencia Basket, aunque ha decidido cederlo al Peristeri para ganar experiencia internacional.

Álvaro Cárdenas ha recibido la llamada del seleccionador para que trabaje con el equipo nacional en Madrid / FEB

Con la llegada de estos dos jugadores, Scariolo cuenta con 17 miembros del equipo que le servirán para seguir avanzando en la preparación aunque solo 12 podrán participar en este Eurobasket que parece se le complica a España a cada día que pasa.

Veremos qué sucede con los lesionados, aunque todo apunta que Brizuela podrá incorporarse esta semana mientras preocupa un poco más Santi Aldama, aunque tampoco están disponibles ahora mismo Mario Saint-Supéry y Alberto Díaz.