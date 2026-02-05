Baloncesto
Scariolo no quiere fallar en Dubai tras caer por la mínima en Atenas
El técnico del Madrid tiene mucho respeto al nuevo inquilino en la Euroliga al que se mide esta tarde (17.00h.) en el Coca Cola Arena
El Madrid no está dispuesto a sumar su segunda derrota consecutiva en Dubai tras caer por la mínima ante Panathinaikos, y el técnico blanco, Sergio Scariolo, respeta mucho a su rival de esta tarde (17.00) aunque no espera tropezar por segundo encuentro consecutivo.
“Bueno, definitivamente es una experiencia diferente, ¿verdad? Un viaje largo después de un partido muy difícil, sin dos jugadores tan importantes como Deck y Maledon, a quienes obviamente echamos de menos en Atenas. Aun así, nos centramos en recuperarnos lo máximo posible, tanto física como mentalmente, con la vista puesta en el próximo rival”, dijo el técnico.
“Dubai es, probablemente, uno de los tres o cuatro equipos con más talento de la Euroliga en cuanto a profundidad anotadora, con muchos jugadores capaces de sumar puntos. Han demostrado que pueden ganar con contundencia contra rivales de primer nivel como el Fenerbahçe y el Olympiacos. Para competir con ellos, hay que hacer un gran partido”, explicó a la Euroliga.
El italiano se muestra satisfecho de cómo le van las cosas en la Euroliga a pesar del último tropiezo. “Seguimos en una posición ideal de cara a la recta final de la temporada regular, pero es cierto que a medida que disminuye el número de partidos restantes, cada uno tiene más peso. Cada partido importa, y todos tienen un impacto significativo en la lucha por los primeros puestos”, señaló.
Golemac, optimista
El técnico del Dubai Basketball, Jurima Golemac, está convencido que con un pabellón lleno, el equipo tendrá muchas opciones de hacer frente al Madrid. "Esperamos que la pista esté llena, que la afición nos dé la energía que necesitamos, especialmente en esta doble semana", decía tras haberse impuesto a uno de los 'gallitos' de la Euroliga como el Olympiacos.
"El Real Madrid es uno de los mejores equipos de la liga. Lo está demostrando. Necesitamos jugar nuestro partido más concentrado de la temporada, el más físico. No puedes parar a un jugador y decir que has hecho tu trabajo. Tienen 12 jugadores increíbles, de gran calidad. Vamos a necesitar estar extra concentrados y ser más físicos", recalcó el entrenador de Dubai.
