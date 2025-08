Scariolo: "Una prestación normal, en este momento, no nos sirve para poder competir"

El seleccionador de España, Sergio Scariolo, calificó de "partido de entrenamiento" la derrota del equipo ante Portugal (74-76) en el primer amistoso preparatorio para el Eurobasklet y reconoce que dar una prestación "normal", en este momento de la selección, "no nos sirve para poder competir".

"Esto ha sido un partido de entrenamiento, tampoco hay que hacer mucha valoración de peso de cara al resto. Nos puede venir bien para darnos cuenta de que en una prestación normal, en este momento de nuestra historia, no nos sirve para poder competir, hay que estar a alto nivel de intensidad y concentración", apuntó el técnico en la zona mixta del Martín Carpena.

"Tenemos mucha gente con muy poca experiencia de jugar momentos importantes en partidos internacionales. Alrededor del 70 por ciento del equipo. Portugal es un equipo muy físico, atlético, y ha jugado muy bien y ha tenido méritos para ganar. A ver si podemos quitarnos los nervios y la tensión en el siguiente partido", continuó.

"Tenemos claro el camino que tenemos que seguir, hay que dar pasos adelante en los próximos partidos, empezando por el de República Checa", añadió, en referencia al segundo amistoso en Málaga que se disputa este jueves a las 21.00 horas ante los checos, participantes del próximo Eurobasket.

"Si no puedes hacer alguna cosa porque nos falte capacidad para hacerla, no sería inteligente seguir intentándolo y habrá que buscar otros recursos. No tomo decisiones en función del mérito de los jugadores, sino en función de los quintetos que queremos ver", prosiguió el preparador nacional.

Para Scariolo, que tras el campeonato de Europa dejará la selección y entrenará al Real Madrid, "una derrota o una victoria no es un parámetro ahora mismo, no hay que dar una razón a un resultado cuando eso no es lo que interesa en este momento. La cuestión es ver lo que podemos y debemos hacer mejor", tranquilizó.