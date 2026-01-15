Scariolo, sobre la postura del Madrid con la NBA: "La mirada está con muy buen criterio puesta a medio y largo plazo"

El de la NBA Europa es un tema que está en boca de todo aficionado al baloncesto europeo. Sin embargo, el proyecto todavía no ha nacido, y está por ver cuales pueden ser los próximos pasos. De momento, todos los equipos de la Euroliga han renovado sus licencias con la competición, salvo Barça, Real Madrid, Fenerbahçe y ASVEL. En el caso de los azulgranas, todavía no se ha producido la firma, pero la intención es clara de permanecer en la Euroliga.

Sin embargo, el Real Madrid parece tener una postura completamente distinta a la del Barça. El club blanco está intentando liderar el nacimiento del proyecto NBA Europa, especialmente impulsando por las constantes pérdidas económicas que presenta una Euroliga que cada vez es más deficitaria. Florentino Pérez tiene entre ceja y ceja que el club madridista sea pionero con el nuevo proyecto de la NBA en el viejo continente. Los movimientos que se hicieron en la sección el pasado verano, con un seguido de cambios iban enfocados hacia esa dirección.

Sergio Scariolo, durante el Clásico de Liga Endesa ante el Barça / EFE

El Real Madrid completó su staff con hasta seis ayudantes, 'a lo NBA'. Chus Mateo fue cesado a pesar de haber ganado con solvencia la Liga Endesa, y Scariolo vino con un equipo de trabajo muy extenso, compuesto por Luis Guil, Stefan Ivanovic, Lolo Calín, Matteo Cassineiro, David Jimeno y Piti Hurtado.

Scariolo se pronunció en la previa del clásico de Euroliga de este viernes sobre dicho tema. El técnico apoyó la posición del Real Madrid: "Este club ha empezado un plan a medio/largo plazo. Este año estamos todos mentalizados para competir y hacerlo bien en esta temporada. Estamos ya pensando en las siguientes. El plan a largo plazo va, empieza como un mínimo de tres años y tiene que tener en cuenta lo que es bien al medio/largo plazo. El mejor aliado en las malas decisiones es el cortoplacismo y el resultadismo, pensar por ejemplo qué sería mejor para el mes de febrero. En la cancha tenemos que verlo nosotros. En el despacho me consta que la mirada, y cuando participamos en las sesiones de planificación de futuro, la mirada está con muy buen criterio puesta a medio/largo plazo", añadió un Scariolo que destacó las decisiones que ha tomado el club blanco a lo largo de su historia: “Esto es un club que tiene 120 años de historia y tendrá muchos más. Lo importante es huir del cortoplacismo. Eso solo trae malas decisiones”.