Scariolo ya se pone en marcha: ¡último fichaje del Madrid!

Horas después de la eliminación de España del Eurobasket, los movimientos del Real Madrid suenan con más fuerza. Los blancos, que llevaban varias semanas buscando un último refuerzo para completar una plantilla que aspira a todo, han encontrado a su hombre. La idea principal era la de incorporar a un escolta tirador, pero han cambiado de idea: será un ala-pívot.

El elegido es el canadiense Trey Lyles, ala-pívot de 2,06 de altura y con capacidad anotadora desde el exterior. Todo un veterano en la NBA, sumando 662 partidos tras diez temporadas en la liga norteamericana. La pasada campaña la disputó en los Sacramento Kings, donde promedió 7,6 puntos, y 4,3 rebotes por partido, además de un muy decente porcentaje en el triple (34,7%).

El jugador fue elegido por los Utah Jazz en la posición número 12 del Draft de 2015. Además de pasar por esta franquicia, ha jugado también en Denver, San Antonio, Detroit y su último equipo: Sacramento. Su mejor temporada fue en el curso 21/22, donde jugó media temporada con los Pistons y la otra con los Kings y promedió hasta 10,6 puntos y 5,6 rebotes por partido en casi 23 minutos.

Trey Lyles, con los Sacramento Kings / AP

Según 'Encestando', la entidad blanca ya está cerrando su incorporación, que ampliaría la plantilla hasta los 15 jugadores. La llegada de Lyles refuerza todavía más la zona interior del equipo, que también ha fichado a Chuma Okeke para la misma posición, e influye en la posición que adoptaran otros jugadores. Por ejemplo, Mario Hezonja, que todo apunta a que su función principal será la de alero.

De esta forma, Scariolo contará en el puesto de base con Facundo Campazzo, mientras que Andrés Feliz y Theo Maledon podrán ejercer tanto de '1' como de '2'. De escolta o alero, tendrá en la plantilla al 'inmortal' Sergio Llull, Alberto Abalde, David Kramer, Gabriele Procida y el propio Hezonja. En el interior, Trey Lyles, Edy Tavares, Chuma Okeke, Bruno Fernando, Usman Garuba e Izan Almansa.

Okeke, otro fichaje del Madrid / R.MADRID

Como comentamos hace unas semanas, la incorporación de un último fichaje norteamericano supone que el Madrid contará con tres extracomunitarios. Esto comportará que Scariolo deberá descartar a uno de ellos, entre Lyles, Okeke y Deck, para cada partido de Liga Endesa. El argentino podría obtener el pasaporte español en unos meses, pero de momento no parece que lo vaya a tener.

Pretemporada blanca

Tras la eliminación en el Eurobasket, Scariolo ya se centra en la pretemporada con los blancos. De cara al duelo de la Supercopa Endesa ante Unicaja, los blancos contarán con varias bajas en la zona exterior, como Mario Hezonja y David Kramer, que han sufrido lesiones musculares en las últimas semanas.

También está en duda la incorporación de algunos de los nuevos fichajes, como Theo Maledon o Gabriele Procida. Ambos jugadores siguen vivos con sus respectivas selecciones en el Eurobasket y su vuelta a la dinámica dependerá de lo lejos que lleguen. Quien sí estará es Andrés Feliz, que ya ha vuelto de la AmeriCup con la República Dominicana.